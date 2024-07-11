Надо десятки, если не сотни лет, – юрист о штрафах тем, кто не обновил данные
До 16 июля все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные, иначе им грозит штраф. При этом на то, чтобы выписать взыскание всем нарушителям понадобятся десятки, а то и больше лет.
Всего с начала 2024 года ТЦК передали для принудительного взыскания 11 798 штрафов за нарушение учета. После 16 июля таких людей будет значительно больше и на плечи военкоматов ляжет большая нагрузка.
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Штрафы за несвоевременное обновление данных
Юрист Роман Лихачев объяснил, что в Украине около 5 – 6 миллионов людей, пригодных для прохождения службы. Он отмечает, что даже с учетом тех, кто обновил данные, на оформление штрафов для такого количества людей "надо будет десятки, если не сотни лет".
Адвокат и юрист в вопросах армии и прохождения военной службы Александр Золотухин в комментарии 24 Каналу отметил, что вопрос не в способности судебной системы, ведь не все нарушители будут оспаривать штраф в суде. Вопрос больше в способности ТЦК выписать эти штрафы.
Неизвестно, с какого периода считать день его (нарушения – 24 Канал) выявления и не будет ли днем выявления 16 июля, когда завершится уточнение данных и для ТЦК будут известны все, кто этого не сделал. Безусловно, что сумма штрафа обусловит более частые обращения в суд, чем это есть сейчас, но и способность ТЦК составлять такие материалы вовремя и качественно под вопросом,
– отмечает Золотухин.
К слову, в Минюсте разъяснили, что если человек получил штраф от ТЦК и в отношении него открыто производство, он увидит о себе информацию в Автоматизированной системе исполнительного производства. То есть не обязательно посещать соответствующий орган государственной службы.