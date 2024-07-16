Массовые сообщения о штрафах в Резерв+: что произошло
- Мужчины получают сообщения в Резерв+ о штрафах из-за необновленных данных, хотя штраф, вероятно, не существует, а это лишь системное сообщение.
- Многие мужчины обращаются в ТЦК через эти сообщения, создавая большие очереди; заместитель министра обороны рекомендует обратиться в ТЦК для уточнения данных.
У некоторых мужчин начали появляться сообщения в приложении Резерв+ о якобы необходимости оплатить штраф. Такая рассылка произошла, вероятно, в связи с добавленными новациями в приложение.
Об этом пишет 24 Канал. Рассказал о ситуации и предложил варианты, почему это могло произойти, физик Антон Сененко.
Смотрите также Надо ли обновлять данные после уплаты штрафа в Резерв+
Массовые штрафы в Резерв+
За последние дни тысячи мужчин могли получить в Резерв+ сообщение о том, что они не обновили свои данные вовремя (то есть до 16.07.2024 года) и штраф за это нарушение составляет 17 000 гривен. А дальше следует приписка, что если оплатить сразу, то всего 8 500 гривен.
Сообщение о штрафе в приложении / фото Сененко
Сененко объяснил, что приложение видит только дату его загрузки и почему-то не видит данных от ТЦК. Предложение оплатить штраф Резерв+ автоматически рассылает всем тем, кого считает нарушителем, потому что другие данные не подтягиваются.
Как отмечает адвокат Дарья Тарасенко в своем фейсбуке, если человек согласится со штрафом, он автоматически признает, что он не обновил данные вовремя – то есть до 16 июля 2024 года
Антон Сененко рассказал о нескольких версиях возникновения сообщений о штрафах, поблагодарив Минобороны за помощь:
- Никакого штрафа не существует и это только сообщение.
- Резерв – это приложение, что подтягивает информацию из реестра. Если ТЦК не добавил данные, то в Резерв + не хватает информации.
- Если информацию об обновлении данных не внесли в реестр вовремя, то датой обновления данных считают дату установки приложения на телефон.
Вследствие массовых сообщений о штрафах большое количество мужчин начала приходить лично в ТЦК и СП, создавая огромные очереди.
В свою очередь, на жалобы пользователей приложения ответила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Она говорит, что информации об уточнении данных нет в реестре "Оберег" и надо обратиться в ТЦК с этим вопросом.
Ответ Черногоренко на комментарий человека / Скриншот
Екатерина Черногоренко объяснила возможную причину возникновения сообщений / Скриншот