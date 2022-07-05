Не все соблюдают комендантский час, за такие нарушения следует ввести штрафы, – МВД

Из-за военного положения во всех областях Украины действует комендантский час. Однако не все его соблюдают, поэтому в МВД считают, что за такое нарушение следует предусмотреть штраф.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский. По его словам, комендантский час – это не обычная прихоть.

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За нарушение комендантского часа могут ввести штраф

Монастырский отметил, что не все украинцы, к сожалению, соблюдают условия комендантского часа.

И это вопрос к нашим законодателям, чтобы была установлена надлежащая ответственность за нарушение. Речь идет об административной ответственности,

– отметил министр.

Он подчеркнул, что комендантский час – это требование времени, а не прихоть, чтобы ограничить передвижение людей.

"Это вопрос противодействия ДРГ (диверсионно-разведывательным группам - 24 канал) и перемещения чувствительных грузов во время комендантского часа. Это вопрос безопасности на улице, требующий соответствующих мер", – добавил глава МИД.

Поэтому Монастырский призвал всех украинцев соблюдать комендантский час, который ввели в украинских областях после объявления военного положения.

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В Кодексе об административных правонарушениях пока не предусмотрена ответственность за нарушение комендантского часа. Законопроект о внесении соответствующих изменений зарегистрировался в Верховной Раде в мае, однако еще не был принят. Согласно ему, за такое нарушение могут объявить предупреждение или выдвинуть от 170 до 510 гривен штрафа.