Штрафы за нарушение комендантского часа: какое решение приняли народные депутаты

Законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа предусматривал привлечение граждан к административной ответственности. Народные избранники 16 января голосовали за этот законопроект.

Так, Верховная Рада на основе голосования не приняла в целом законопроект №10195, предусматривающий привлечение граждан к административной ответственности за нарушение комендантского часа.

Смотрите также Верховная Рада разблокировала подписание законопроекта о медицинском каннабисе

Нардепы не приняли закон о штрафах за нарушение комендантского часа

Народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что за принятие соответствующего документа проголосовали 214 парламентариев за минимально необходимых 226.

Известно, что законопроект был направлен на повторное второе чтение.

Какие штрафы за нарушение комендантского часа предлагает этот законопроект

Законопроект создан в работе с Министерством внутренних дел и Национальной полицией Украины. За соответствующий законопроект 9 декабря парламентарии проголосовали в первом чтении.

За нарушение комендантского часа предусматривается наложение штрафа на граждан от пятисот до одной тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов, т.е. от 8500 до 17 тысяч гривен.

При повторном правонарушении в течение года сумма штрафа удваивается и составляет для граждан от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов, т.е. от 17 до 34 тысяч гривен.

Для субъектов хозяйствования (бизнеса) наказание за нарушение комендантского часа предусматривает наложение штрафа на руководителя субъекта хозяйствования, физическое лицо-предпринимателя от трех тысяч до шести тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов, т.е. от 51 до 102 тысяч гривен.

В случае повторного правонарушения – от 102 до 204 тысяч гривен.