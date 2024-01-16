Так, Верховна Рада на основі голосування не ухвалила в цілому законопроєкт № 10195, що передбачає притягнення громадян до адміністративної відповідальності за порушення комендантської години.

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Нардепи не ухвалили закон про штрафи за порушення комендантської години

Народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що за ухвалення відповідного документа проголосували 214 парламентаріїв за мінімально необхідних 226.

Відомо, що законопроєкт відправили на повторне друге читання.

Довідка! Законопроєкт створено у роботі з Міністерством внутрішніх справ і Національною поліцією України. За відповідний законопроєкт 9 грудня парламентарі проголосували у першому читанні.

Які штрафи за порушення комендантської години пропонує цей законопроєкт

За порушення комендантської години передбачається накладення штрафу на громадян від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 8 500 до 17 тисяч гривень.

За умови повторного правопорушення протягом року сума штрафу подвоюється і становить для громадян від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 17 до 34 тисяч гривень.

Для суб'єктів господарювання (бізнесу) покарання за порушення комендантської години передбачає накладення штрафу на керівника суб’єкта господарювання, фізичну особу-підприємця від трьох тисяч до шести тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів, тобто від 51 до 102 тисяч гривень.

У разі повторного правопорушення – від 102 до 204 тисяч гривень.