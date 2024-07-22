Ирина Гарбуз, представитель Центрального юридического управления Генерального штаба ВСУ, в видеоформате ответила на ряд вопросов по обновлению данных, – информирует 24 Канал.

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Что делать, если не согласен с наложенным штрафом

По словам чиновницы, все граждане, которые не согласны с наложенным взысканием, имеют право обратиться в суд для обжалования постановления о привлечении к административной ответственности.

Сделать это необходимо в течение десяти дней с для вынесения постановления о привлечении к ответственности,

– констатировала Гарбуз.

Представительница Генерального штаба констатировала: при рассмотрении дела в суде за необновление военно-учетных данных не может человек быть еще раз привлечен к ответственности.

Обратите внимание! Обновить военно-учетные данные нужно было в период с 18 мая по 16 июля 2024 года. Штрафы за невыполнение законодательства не являются автоматизированными, поэтому, по словам чиновников, даже если обновить данные после 16 июля, можно избежать административной ответственности.

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Сейчас осуществить процедуру обновления данных возможно через ТЦК или мобильное приложение Резерв +. Центры предоставления административных услуг с 16 июля не обновляют военно-учетные данные граждан.

Штраф за необновление данных в военное время может составлять от 17 000 до 25 500 гривен.