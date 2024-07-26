Увеличится ли штрафы для тех, кто не обновил данные: ответ от Минюста

Законом предусматривается, что военнообязанные, которые не обновили свои данные, должны выплатить штраф. В Министерстве юстиции после обсуждений ответили, удваивается ли штраф в случае его неуплаты.

Речь идет об увеличении штрафа с 17 000 гривен до 25 500 гривен. Однозначный ответ на этот счет дал директор департамента государственной исполнительной службы Максим Киселев.

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Придется ли заплатить двойной штраф за несвоевременное обновление данных

Максим Киселев напомнил, что для уплаты штрафа предоставляется 15 дней.

"В соответствии со статьей 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее чем через пятнадцать дней со дня вручения ему постановления о наложении штрафа, а в случае обжалования такого постановления – не позднее чем через 15 дней со дня уведомления об оставлении жалобы без удовлетворения", – рассказал он.

Также Киселев добавил, что в случае несвоевременной уплаты правонарушителем штрафа постановление о его наложении направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя. Оно может также направляться на место работы или по местонахождению его имущества.

В порядке принудительного исполнения постановления о взыскании штрафа за совершение административного правонарушения с нарушителя взимается двойной размер штрафа,

– подытожил директор департамента.