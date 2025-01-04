Штрафы за отсутствие страховки автоматически не будут выписывать: официальное заявление Патрульной полиции

В СМИ распространились информация, что водителей на украинских дорогах автоматически начали штрафовать дорожные камеры за отсутствие страхового полиса. Однако это оказалось фейком.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого. Он объяснил, почему эта информация не соответствует действительности.

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Автофиксация отсутствия страховки технически невозможна

Билошицкий отметил, что пока нет никаких законодательных оснований, чтобы применять системы автофиксации для штрафования за отсутствие страховки.

Нужны изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих этот вопрос, где нужно предусмотреть возможность фиксации именно этого правонарушения,

– пояснил он.

Также, по его словам, система автофиксации пока технически не может выявлять такое нарушение.

Однако, этот вопрос будет прорабатываться как технически, так и нормативно. О начале автоматического штрафования камерами граждан сообщат заранее из официальных источников.

"Однако, данное нарушение может фиксироваться во время остановки транспортного средства полицейскими, как и раньше, поэтому полис надо оформлять, ведь это не только требование закона, но и ваша безопасность", – отметил представитель патрульной полиции.