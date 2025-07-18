Водители могут получить штраф за пассажиров: при каких обстоятельствах это возможно

Владельцы авто, которые перевозят пассажиров на заказ без лицензии и регистрации как предприниматели, рискуют получить штраф. Его сумма колеблется от 17 до 34 тысяч гривен.

Окончательное решение по этому поводу принимает суд. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укртрансбезопасность.

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В каком случае водитель может получить штраф?

В Кировоградской области во время рейдовой проверки инспекторы Укртрансбезопасности остановили автомобиль ВАЗ, который, по словам пассажира, предоставлял услуги по перевозке на заказ.

Выяснилось, что владелец транспортного средства не является субъектом хозяйственной деятельности и не имеет лицензии на предоставление соответствующих услуг. В связи с этим на него составили административный протокол по части 1 статьи 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В Укртрансбезопасности призвали перевозчиков не нарушать законодательство и действовать на основании действующих разрешительных документов. Стоит заметить, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №11025, который должен урегулировать ответственность за "нелегальные" перевозки пассажиров автобусами без лицензий.

Добавим, что водители могут оплатить штраф за нарушение правил дорожного движения онлайн в приложении Дия. Кроме этого, его можно оплатить через терминал полицейского, в управлении полиции через банковские терминалы, в кассе банка или на его сайте, а также в Приват 24, Portmone, EasyPay, iPay, Герц и Gospay.

К слову, ранее в сети писали о введении новых штрафов для водителей за нарушение правил дорожного движения с 1 июля. Однако в патрульной полиции опровергли соответствующую информацию.