Штрафы за уклонение от мобилизации: когда налагаются и в каком размере

С 18 мая в Украине действуют новые правила мобилизации, утвержденные соответствующим законом. За нарушение этого и других положений в действующем законодательстве прописаны штрафы.

С 17 июля военнообязанные украинцы могут обновить данные только в ТЦК и Резерв+, тогда как ЦНАПы больше не предоставляют эту услугу. Граждане, которые не успеют сделать обновление в установленный срок, могут получить штраф за отсутствие актуальных данных.

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Какие бывают штрафы за уклонение от мобилизации

В соответствии с положениями нового закона о мобилизации, украинцы, которые подлежат военной службе и не обновили свои данные до 16 июля, могут столкнуться с административным штрафом. В частности, в мае 2024 года размеры штрафов были увеличены, а также введены новые виды наказаний за нарушение правил мобилизации:

статья 210 – нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета – например, случаи, когда военнообязанный не уточнил свои данные, не стал на учет или не сообщил об изменении своих данных, как вот об изменении места жительства или бракосочетания;

статья 210–1 – нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации – касается таких случаев, как неявка в ТЦК, отказ от получения повестки, нарушение правил воинского учета сотрудников со стороны предприятий.

Таким образом, за нарушение воинского учета можно получить штраф размером:

от 3 400 до 8 500 грн в мирное время;

от 17 000 до 25 500 грн во время действия военного положения или в случае повторного нарушения.

Штраф могут наложить в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее, чем через год со дня его совершения.

Заочные штрафы за нарушение правил мобилизации

С мая военкоматы получили возможность накладывать штрафы за нарушение правил мобилизации без необходимости составления протокола в присутствии нарушителя и получения судебного решения. Штраф может быть назначен и наложен заочно, если:

нарушение было совершено в особый период;

военнообязанный не сообщил и не подтвердил наличие уважительной причины неявки в ТЦК, хотя был уведомлен о дате, времени и месте вызова в центр комплектования;

В таких ситуациях представитель ТЦК может оперативно инициировать процесс привлечения нарушителя к ответственности и наложения штрафа без его присутствия.

Однако для этого ему необходимо иметь документы, подтверждающие, что военнообязанный был надлежащим образом уведомлен о дате, времени и месте вызова в центр комплектования.