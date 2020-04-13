Штрафы за плевки и протесты: как мир живет с COVID-19

Запрет на плевки в Индии, обязательная кремация на Шри-Ланке, разгон демонстрации в Бельгии в дайджесте самых интересных новостей от сайта 24 канала.

В Индии запретили плеваться в общественных местах



Из-за эпидемии Covid-19, в Индии ужесточили запрет на плевки / фото Y This News

Это произошло как минимум в пяти штатах - Ассаме, Гуджарате, Раджастане, Телангана и Андра-Прадеше. В основном это касается листьев табака и продуктов, похожих на них, употребление которых не сопровождается дымом. ВОЗ предупреждает, что паан масала (и разновидности) и орех ареки производят много слюны с очень сильным желанием сплюнуть. Вместе со слюной, в воздух может попасть и вирус.

Те, кто будут пойманы на этом, будут наказаны: им грозит минимум штраф. В Гуджарате публичное плевание тоже стало административным правонарушением, штраф – 500 рупий (6,55 долларов США). На момент введения запрета, в Гуджарате не было зафиксировано ни одного случая коронавируса. Но власть действует на опережение. Эта сумма не взята с неба, а зафиксирована в кодексе XIX столетия, о котором мы поговорим ниже. Альтернативой штрафу является арест на три месяца.

Интересный факт: ранее сотрудники департамента здравоохранения в одном из городов Гуджарата заставляли людей, которые плевались на улице, приседать, держа их за ухо. Но такая мера применялась только если у нарушителя не было денег заплатить штраф.

Среди действующих уже около двухсот лет, является Закон об эпидемических болезнях (который дает почти абсолютную власть) 1897 года, Уголовный кодекс 1860 года и другие, созданные еще в викторианскую эпоху.

Например, как пишут в статье начала XXI века, технически в Мумбаи...запрещено пешую прогулку законом о полиции. Там же сказано, что нельзя создавать помехи для транспорта со стороны пешеходов и торговцев, но Индия без этого.. вы понимаете. Кстати плевание формально запрещено еще с 1888 года и за его нарушение даже предусмотрен штраф в размере 50 рупий ( меньше 1 доллара США)!

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Если вы увидите в Индии щедро окрашенные в красное здания – это вполне может быть следствием жевания паану (растение бетель как раз красного цвета, обычно им оборачивают табак) и плеванием струей в любое ближайшее место. Включая машины, стоящие на дороге около людей, которые просто проходили мимо. А в городе Хайдебарад (штат Телангана) за это человека даже арестовали. Нарушителем оказался водитель машины, на которой развозили молоко.

В Бельгии разогнали акцию протеста во время карантина



Смерть молодого парня возмутила молодежь Брюсселя и привела к протестам/ Фото Eng News 24h

Все началось в Бельгии из-за смерти подростка, который умер во время попытки скрыться от полиции на скутере и врезавшийся в другую полицейскую машину. Инцидент расследуется прокураторой, но ситуация вызвала бурный ответ среди молодежи Брюсселя.

В нарушение карантина, в столичном районе Андерлехт собралась акция протеста. К вечеру субботы были арестованы 45 человек. Особенно активные беспорядки были возле Пляс де Консейль, где расположена городская ратуша. Протестующие бросали камни, полиция в ответ била их дубинками и заливала водой из водометов. Кто-то из участников акций протеста похитил полицейское оружие.

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Несколько машин в районе были подожжены, были выстрелы в воздух. Мэр Андерлехту, Фабрис Кумпс, заявил, что горе по умершим не было причиной протестов. "Они пришли не оплакивать Адиля. Они пришли совершать насилие и устраивать беспорядок. Их мотивация очень понятна".

Но вот государственный секретарь Брюсселя Паскаль Смет написал в соцсети Twitter, что "точно надо задать несколько вопросов". Он добавил, что контроль полиции вышел из-под контроля. Во-первых, надо понять, почему Адиль начал убегать от, возможно, обычной проверки. Во-вторых, так ли необходимо было его преследовать.

"Несмотря на все их заявления о близости к людям, они не знали этого парня", - продолжает Смет. И когда десятки молодых людей бросаются на полицию, там точно случилось что-то серьезное. Заявления Смета вызвали возмущение среди полицейских союзов, которые теперь требуют от политика официальных извинений. "Вас там не было, но вы даете указания, как работать полиции", – это обычное обращение от стражей порядка столицы Бельгии.

Глава полиции региона Брюссель-Миди сказал, что инцидент был "ужасным, но преследование нельзя было избежать". Патрик Евенпул исключил этническую или расовую причину интереса полиции к Адилю и его товарищам. Впрочем, местные жители говорят, что оно существует, потому что полиция может пройти мимо белых людей на митинге, а других – подозревать годами.

На Шри-Ланке – обязательна кремация для жертв коронавируса



Дезинфекция на Шри-Ланке/ Фото Geo.tv

Правительство острова, который расположен возле Индии, постановило, что всех жертв коронавируса надо сжигать. Конкретно об этом объявила министр здравоохранения Павитра Ванниарачи. Мусульмане выступают против. А страна и так постоянно сектариански разделена. Исламская часть населения Шри-Ланки (а это немаленькие 10% от 21 млн населения страны) утверждает, что это противоречит традиции и их религии. Сейчас только трое мусульман были кремированы, несмотря на протесты родственников.

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В стране действует бессрочное, общенациональное чрезвычайное положение и комендантский час. В прошлом году в дни Пасхи на Шри-Ланке прозвучали масштабные взрывы в церквях, в которых погибло 279 человек. Вину возложили на местных джихадистов. В ответ, сингальцы напали на мусульман, убив одного человека. Были уничтожены транспорт и дома, буддисты и сингальцы бойкотировали бизнес мусульман. Власть в столице Коломбо была неспособна остановить насилие. Страна до сих пор восстанавливается, но этот процесс прервал коронавирус.

Кроме них, кремацию раскритиковали в Amnesty International. В заявлении, правозащитники заявили, что в трудные времена надо объединять сообщества, а не углублять пропасть между ними. К ним присоединилась и Комиссия США по религиозной свободе. Главная партия, представляющая мусульман, обвинила власть в "безжалостном игнорировании" религиозных ритуалов. Власти ответили, что захоронения занимают гораздо больше времени, к тому же уровень воды в почве слишком высок, это может стать риском распространения инфекции.

Адвокаты говорят, что "глубокие захоронения" были разрешены со стороны ВОЗ и местной ассоциацией медицинских работников. Гендиректор Анил Джасингх тоже подтвердил, что возможны обе опции (если не произошло загрязнение грунтовых вод). Как бы ти ни было, но противостояние, религиозное, расовое, этническое на острове еще далеко от окончания. И поток ложных сообщений не ослабевает.