Штрафи за плювання та протести: як світ живе з COVID-19

Заборона на плювання в Індії, обов'язкова кремація на Шрі-Ланці, розгін демонстрації в Бельгії у дайджесті найцікавіших новин від сайту 24 каналу.

В Індії заборонили плюватися у громадських місцях

Через епідемію ковід-19, в Індії посилили заборону на плювання / Фото Y This News

Це сталося як мінімум в п'яти штатах – Ассамі, Гуджараті, Раджастані, Телангана та Андра-Прадеші. В основному це стосується листів тютюну та продуктів, схожих на них, вживання яких не супроводжується димом. ВООЗ застерігає, що паан масала (та різновиди) та горіх ареки виробляють багато слини з дуже сильним бажанням сплюнути. Разом зі слиною, у повітря може потрапити і вірус.

Ті, хто будуть спіймані на цьому, будуть покарані: їм загрожує мінімум штраф. В Гуджараті прилюдне плювання теж стало адміністративним правопорушенням, штраф – 500 рупій (6,55 доларів США). На момент запровадження заборони, в Гуджараті не було зафіксовано жодного випадку коронавірусу. Але ввлада діє на випередження. Ця сума не взята з неба, а зафіксована у кодексі XIX сторіччя, про який ми поговоримо нижче. Альтернативою штрафу є арешт на три місяці.

Цікавий факт: раніше працівники департаменту охорони здоров'я в одному з міст Гуджарату змушували людей, які плювались на вулиці, присідати, тримаючи їх за вухо. Але така міра застосовувалася лише якщо у порушника не було грошей заплатити штраф.

Серед діючих вже близько двохсот років, є Закон про епідемічні хвороби (який надає майже абсолютну владу) 1897 року, Кримінальний кодекс 1860 року та інші, створені ще у вікторіанську епоху.

Наприклад, як пишуть у статті початку XXI століття, технічно у Мумбаї...заборонено пішу прогулянку законом про поліцію. Там же сказано, що не можна створювати перешкоди для транспорту з боку піхошохів та торговців, але Індія без цього..ви розумієте. До речі плювання формально заборонене ще з 1888 року і за його порушення навіть передбачений штраф у розмірі 50 рупій ( менше 1 долару США)!

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Якщо ви побачите в Індії щедро пофарбовані у червоне будівлі – це цілком може бути наслідком жування паану (рослина бетель якраз червного кольору, зазвичай нею обертають тютюн) та плювання струменем у будь-яке найближче місце. Включаючи машини, які стоять на дорозі до людей, які просто проходили повз. А в місті Гайдебарад (штат Телангана) за таке людину навіть арештували. Порушником виявився водій машини, на якій розвозили молоко.

В Бельгії розігнали акцію протесту під час карантину

Смерть молодого хлопця збурила молодь Брюселю та призвела до протестів / Фото Eng News 24h

Все почалось в Бельгії через смерть підлітка, який помер під час спроби втекти від поліції на скутері і врізався у іншу поліцейську машину. Інцидент розслідується прокураторою, але ситуація викликала бурхливу відповідь серед молоді Брюселю.

У порушення карантину, в столичному районі Андерлехт зібралася акція протесту. До вечора суботи було заарештовано 45 людей. Особливо активні заворушення були біля Пляс де Консейль, де розташована міська ратуша. Протестувальники кидали каміння, поліція у відповідь била їх кийками та заливала водою з водометів. Хтось з учасників акцій протесту викрав поліцейську зброю.

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Кілька машин у районі були підпалені, були постріли у повітря. Мер Андерлехту, Фабріс Кумпс, заявив, що горювання за померлим не було причиною протестів. "Вони прийшли не сумувати за Аділем. Вони прийшли чинити насильство та вчиняти безлад. Їхня мотивація дуже зрозуміла".

Але от державний секретар Брюселю Паскаль Смет написав у соцмережі Twitter, що "точно треба задати кілька питань". Він додав, що контроль поліції вийшов з-під контролю. По-перше, треба зрозуміти, чому Аділь почав тікати від, можливо, звичайної перевірки. По-друге, чи так необхідно було його переслідувати.

"Незважабючи на всі їх заяви про близькість до людей, вони не знали цього хлопця", – продовжує Смет. І коли десятки молодих людей кидаються на поліцію, там точно сталося щось серйозне. Заяви Смета викликали обурення серед поліцейських союзів, які тепер вимагають від політика офіційних вибачень. "Вас там не було, але ви даєте вказівки, як працювати поліції", – це звичайне звернення від стражів порядку столиці Бельгії.

Голова поліції регіону Брюсель-Міді сказав, що інцидент був "жахливим, але переслідування не можна було уникнути". Патрик Евенпул виключив етнічну чи расову причину інтересу поліції до Аділя та його товариша. Втім, місцеві жителі кажуть, що воно існує, бо поліція може пройти повз білих людей на мітингу, а інших – підозрювати роками.

На Шрі-Ланці – обов'язкова кремація для жертв коронавірусу

Дезинфекція на Шрі-Ланці / Фото Geo.tv

Уряд острову, який розташований біля Індії, постановив, що всіх жертв коронавірусу треба спалювати. Конкретно про це оголосила міністр охорони здоров'я Павітра Ванніарачі. Мусульмани виступають проти. А країна й так постійно сектаріанські розділена. Ісламська частина населення Шрі-Ланки (а це немаленькі 10% від 21 млн населення країни) стверджує, що це протирічить традиції та іх релігії. Наразі, лише троє мусульман були кремовані, незважаючи на протести родичів.

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В країні діє безстроковий, загальнонаціональний надзвичайний стан та комендантська година. Минулого року у дні Великодня на Шри-Ланці пролунали масштабні вибухи в церквах, у яких загинуло 279 людей. Провину поклали на місцевих джихадистів. У відповідь, сінгальці напали на мусульман, вбивши одну людину.

Були знищені транспорт та будинки, буддисти та сингальці бойкотували бізнес мусульман. Влада у столиці Коломбо була нездатна зупинити насилля. Країна досі відновлюється, але цей процес перервав коронавірус.

Крім них, кремацію розкритикували в Amnesty International. У заяві, правозахисники заявили, що у важкі часи треба об'єднувати спільноти, а не поглиблювати прірву між ними. До них доєдналася і Комісія США з релігійної свободи.

Головна партія, яка представляє мусульман, звинуватила владу у "безжальному ігноруванні" релігійних ритуалів. Влада відповіла, що поховання займають набагато більше часу, до того ж рівень води в грунті занадто високий, це може стати ризиком поширення інфекції.

Адвокати кажуть, що "глибокі поховання" були дозволені з боку ВООЗ та місцевою асоціацією медичних працівників. Гендиректор Директорату з послуг охорони здоров'я Аніл Джасінгх теж підтвердив, що можливі обидві опції (якщо не сталося забруднення грунтових вод).

Якби там не було, але протистояння, релігійне, расове, етнічне на острові ще далеке від закінчення. І потік неправдивих повідомлень не слабшає.