Штурм "Азовстали" может обернуться для россиян значительными потерями, – британская разведка

Британская разведка считает, что Путин блокирует металлургический завод "Азовсталь", чтобы сдержать сопротивление украинских защитников Мариуполя.

Также он хочет разместить российских оккупантов в других местах на Востоке Украины. Впрочем, по данным британской разведки, штурм "Азовстали" приведет к серьезным потерям среди российской армии.

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Данные британской разведки

Так, на днях Путин отдал приказ Шойгу отменить штурм завода Азовсталь. Военные эксперты считают, что это из-за международного давления и из-за того, что Путин планирует в дальнейшем использовать этот завод. Но британские силы разведки имеют гораздо более простое объяснение. Тем более что россияне продолжают бомбить "Азовсталь".

Полное наземное нападение России на станцию, вероятно, приведет к значительным потерям россиян, что еще больше снизит их общую боеспособность,

– сообщили в британской разведке.

Что известно о ситуации в Мариуполе и "Азовстале"

21 апреля Шойгу отчитался Путину, что Россия "освободила", то есть захватила Мариуполь. Владимир Зеленский опроверг это утверждение. Хотя россияне действительно оккупировали большую часть города, остались территории, которые защищают украинские войска.

В соцсетях главный тиктокер России Рамзан Кадыров хвастался, что его боевики "взяли Мариуполь". Советник мэра города Петр Андрющенко опроверг эти заявления и показал видео незахваченной "Азовстали" и прилегающих к ней территорий. Он обнародовал видео, которое показало, что до сих пор продолжаются бои даже за пределами завода.

Всего в блокаде в Мариуполе остаются около 120 тысяч мирных людей . На "Азовстали", постоянно обстреливаемом россиянами, остаются несколько тысяч гражданских людей и военные. Украинская сторона и международные партнеры пытаются договориться с Россией об открытии зеленых коридоров, но они постоянно срываются из-за того, что враг не прекращает огонь.

. На "Азовстали", постоянно обстреливаемом россиянами, остаются несколько тысяч гражданских людей и военные. Украинская сторона и международные партнеры пытаются договориться с Россией об открытии зеленых коридоров, но они постоянно срываются из-за того, что враг не прекращает огонь. Президент Украины отмечал, что Украина готова к любым форматам обмена людей из Мариуполя. России предлагали обменять мирных жителей города и военных на российских пленных солдат, отдать кума Путина Медведчука, но тщетно. Михаил Подоляк и Давид Арахамия заявили, что готовы лично приехать в Мариуполь на переговоры по эвакуации украинских воинов.

Заместитель командира полка "Азов" капитан Святослав Паламар также сказал, что полк "Азов" готов эвакуироваться с завода при поддержке третьей стороны, чтобы забрать убитых и раненых. Но он подчеркнул, что украинские военные отказываются сдаваться в плен и могут эвакуироваться только со своим стрелковым оружием. И в противном случае они готовы отстаивать свою жизнь до последнего патрона.

Зеленский рассказал о деблокаде Мариуполя