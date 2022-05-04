Эксперты Центра противодействия дезинформации обнародовали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые продуцировали оккупанты. Захватчики до сих пор пытаются выиграть войну против Украины хотя бы на информационном фронте.

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Дайджест российских фейков за 4 мая

Первый дезинформационный вброс захватчиков был по поводу штурма завода "Азовсталь" в Мариуполе. Несмотря на заявление минобороны России о том, что российские оккупанты начали уничтожать там огневые позиции "Азова" и ВСУ, российские пропагандисты заявили, что "ни о каком масштабном штурме завода с участием тактических групп речь не идет".

Второй вброс касался санкций западных стран против России. Оккупанты продолжают пытаться манипулировать обществом, чтобы их наконец-то отменили.

Прокремлевские СМИ сообщили, что "во время разговора с Эмануэлем Макроном Владимир Путин заявил, что угроза глобальной продовольственной безопасности вызвана в первую очередь санкциями Запада". Предостерегаем: это – манипуляция!,

– говорится в сообщении ЦПДИ.

Кроме того, Глава госдумы России Вячеслав Володин заявил, что процесс распада Украины, начавшийся после "госпереворота" 2014 года, уже необратим. По мнению кремлевского чиновника, это подтверждает тот факт, что сегодня многие жители на Западе Украины получили гражданство Польши и Венгрии. Этому заявлению верить не стоит, ведь это – полный бред захватчиков.

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Коротко о других фейках оккупантов

Российские захватчики на временно оккупированных территориях устанавливают красные флаги. Советник главы Офиса Президента Сергей Лещенко объяснил, что они так поступают, ведь хотят отмежеваться от своих зверств и показать "денацификацию" до 9 мая.

Также в России снова обвиняют Украину в разработке биологического оружия. Пропагандисты утверждают, что этим занимаются непосредственно американцы.

В настоящее время люди в Мариуполе находятся в информационной блокаде. Захватчики пользуются этим и рассказывают, что они захватили Киев и маршируют по Крещатику.

Кроме того, россиянам не нравится то, что Украина стоит близко к вступлению в Европейский Союз. Они заявляют, что ее там никто не желает видеть.

Также российские пропагандисты создали видео с плененным раненым военным из Великобритании. Речь идет о добровольце Эндрю Хилле, который находился в составе "Иностранного легиона". В МИД Великобритании сейчас проводят расследование.

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