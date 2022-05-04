Експерти Центру протидії дезінформації оприлюднили добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що які продукували окупанти. Загарбники досі намагаються виграти війну проти України хоча б на інформаційному фронті.

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Дайджест російських фейків за 4 травня

Перший дезінформаційний вкид загарбників був щодо штурму заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Попри заяву міноборони Росії про те, що російські окупанти почали знищувати там вогневі позиції "Азова" та ЗСУ, російські пропагандисти заявили, що "ні про який масштабний штурм заводу за участю тактичних груп не йдеться".

Другий вкид стосувався санкцій західних країн проти Росії. Окупанти продовжують намагатися маніпулювати суспільством, аби їх нарешті скасували.

Прокремлівські ЗМІ повідомили, що "під час розмови з Емануелем Макроном Володимир Путін заявив, що загроза глобальній продовольчій безпеці викликана насамперед санкціями Заходу". Застерігаємо: це – маніпуляція!,

– мовиться у повідомленні ЦПДІ.

Окрім цього, Голова держдуми Росії В'ячеслав Володін заявив, що процес розпаду України, який розпочався після "держперевороту" 2014 року, вже незворотній. На думку кремлівського посадовця, це підтверджує той факт, що "сьогодні багато мешканців на Заході України отримали громадянство Польщі та Угорщини". Цій заяві вірити не варто, адже це – цілковита маячня загарбників.

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Коротко про інші фейки окупантів

Російські загарбники на тимчасово окупованих територіях встановлюють червоні прапори. Радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко пояснив, що вони так роблять, адже хочуть відмежуватися від своїх звірств й показати "денацифікацію" до 9 травня.

Також у Росії знову звинувачують Україну в розробленні біологічної зброї. Пропагандисти стверджують, що цим займаються безпосередньо американці.

Наразі люди в Маріуполі перебувають в інформаційній блокаді. Загарбники користуються цим й розповідають, що вони захопили Київ та маршують Хрещатиком.

Окрім цього, росіянам не подобається те, що Україна стоїть близько до вступу у Європейський Союз. Вони заявляють, що її там ніхто не хоче бачити.

Також російські пропагандисти створили відео з полоненим пораненим військовим з Великої Британії. Мовиться про добровольця Ендрю Хілла, який перебував у складі "Іноземного легіону". У МЗС Великої Британії наразі проводять розслідування.

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