Россия начинает весеннее наступление, ВСУ сорвали штурм Лимана: как изменилась линия фронта за неделю
- Российские войска начали новое весеннее наступление на фронте, основными его целями являются города Лиман, Славянск и Константиновка.
- На прошлой неделе враг атаковал 1 336 раз позиции Сил обороны.
- Россияне продвинулись в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях, Силы обороны имеют продвижение в Днепропетровской области.
После нескольких недель уменьшенной активности на фронте, российские войска фактически начали весеннюю наступательную кампанию, главными целями которой, очевидно, являются города Лиман и Константиновка. В долгосрочной перспективе – агломерация Славянска и Краматорска.
На прошлой неделе в течение трех дней российские войска осуществляли массированные штурмы, в частности механизированные на разных участках фронта. Особенно много внимания было приковано именно к Лиману.
О том, как изменилась ситуация на фронте за неделю с 16 по 22 марта 2026 года, читайте в материале 24 Канала. Свой обзор карты боевых действий проводим по данным DeepStateMAP.
Динамика боевых действий на фронте
На прошлой неделе на фронте произошло 1 336 боевых столкновений, что является наибольшим количеством за последние несколько недель. Больше всего атак произошло во вторник (286 штурмов), среду (235) и четверг (201). По направлениям ситуация следующая:
- Покровское – 275 атак;
- Константиновское – 185 атак;
- Гуляйпольское – 127 атак;
- Харьковское – 69 атак;
- Купянское – 59 атак;
- Лиманское и Славянское – по 58 атак;
- Александровское – 35 атак;
- Сумское – 30 атак;
- Краматорское – 16 атак;
- Ореховское – 11 атак;
- Приднепровское – 4 атаки.
Несмотря на все атаки, российские войска не имели никаких продвижений на Сумском, Лиманском, Краматорском, Ореховском и Приднепровском направлениях. О ситуации на других участках говорим дальше.
Продвижение врага в Харьковской области
Основными участками вражеской активности в Харьковской области остаются города Волчанск и Купянск. Однако также россияне пытаются прорвать государственную границу на разных участках, хотя на прошлой неделе все атаки там для россиян были безуспешными.
Отоносительно Волчанска, на прошлой неделе враг продвинулся в южной части города. Под контролем Сил обороны остается юго-восточная часть города, значительная часть Волчанска в серой зоне, но большинство – оккупирована.
Ситуация в Волчанске / Карта DeepStateMAP
В то же время россияне снова готовят план захвата Купянска, хотя предыдущие две попытки осенью 2024 и осенью 2025 годов потерпели крах.
На прошлой неделе россияне продвинулись в районе села Синьковка, что к северо-востоку от Купянска, также там существенно увеличилась серая зона в сторону Петропавловки.
Ситуация в районе Купянска / Карта DeepStateMAP
Штурм Лимана, наступление на Славянск
19 марта российские войска начали машстабное наступление на севере Донецкой области, а также в Харьковской и Луганской областях. Главными целями атак стали город Лиман в Донецкой области и поселок Боровая в Харьковской. Однако бойцам 3-го армейского корпуса удалось его сорвать. Эту атаку россияне готовили полтора месяца, задействованы были 1 500 пехотинцев, 28 единиц бронетехники. 288 оккупантов ликвидировали, уничтожили 14 единиц бронетехники. Никаких продвижений на Лиманском направлении врагу получить не удалось.
Однако, к сожалению, более сложная ситуация на Славянском направлении, где россияне атакуют как в районе реки Северский Донец, так и у трассы Бахмут – Славянск.
Россияне имели продвижение в сторону сел Резниковка и Каленики, возле Свято-Покровского, Федоровки Второй, Никифоровки, Приволья, Васюковки, в Миньковке и Новомарковом.
Ситуация в районе Славянска / Карта DeepStateMAP
Российское наступление на Константиновку
Среди основных целей россиян на наступательную кампанию – город Константиновка. Россияне все ближе подбираются к окраинам города. На прошлой неделе враг продвинулся возле села Бересток и закрепился на северном берегу Клебан-Быцкого водохранилища.
Ситуация в районе Константиновки / Карта DeepStateMAP
Что происходит в районе Покровска?
Сейчас линия соприкосновения на Покровском направлении является относительно стабильной, хотя враг постоянно осуществляет атаки – как в районе Покровска и Мирнограда, так и в Родинском, в направлении Белицкого и бывшего Добропольского выступа, где увеличивается серая зона.
На прошлой неделе враг имел продвижение вблизи Покровска в районе Павлоградской трассы.
Ситуация в районе Покровска / Карта DeepStateMAP
Изменения на фронте на Александровском направлении
Силы обороны Украины продолжают осуществлять контратаки на Александровском направлении, хотя россияне подтягивают свои резевы на этот участок и задача становится сложнее.
Наши воины выбили врага в районе села Березовое в Днепропетровской области. В то же время россияне имели продвижение в районе села Александроград Донецкой области.
Ситуация на Александровском направлении / Карта DeepStateMAP
Продвижение россиян возле Гуляйполя
Севернее Гуляйполя линия соприкосновения остается неизменной, однако этого нельзя сказать об участке южнее города. На прошлой неделе вражеские войска смогли продвинуться в сторону села Зализничное, что на юго-западе от Гуляйполя. Цель врага сейчас – дойти до Орехова с востока, то есть реализовать "гуляйпольский сценарий".
Ситуация в районе Гуляйполя / Карта DeepStateMAP
