Наши могут этим воспользоваться: какие перспективы перед ВСУ открывает наступление россиян на Авдеевку

Россияне 10 октября начали масштабный штурм на Авдеевку. Вероятно, наступательные действия врага связаны со снабжением северокорейских боеприпасов в Россию.

Такое мнение 24 Каналу выразил заместитель директора Центра исследования армии Михаил Самусь. По его словам, очевидно, Владимир Путин обсуждал с Ким Чен Ыном поставки вооружения, ведь у россиян не хватало боеприпасов, чтобы использовать их в таком интенсиве.

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Элемент предвыборной кампании

Несколько недель назад была статистика, что впервые с 24 февраля 2022 года Украина и Россия достигли паритета по использованию боеприпасов. Однако в начале полномасштабного вторжения Россия использовала гораздо больше снарядов за день, чем Украина.

Разница была колоссальная. Сейчас это сравнилось. Это означает, что в России реальный кризис и для того, чтобы проводить наступательную операцию им нужны были боеприпасы,

– отметил Самусь.

Наступление на Авдеевку должно стать подарком для Путина накануне выборов и демонстрацией того, что Россия якобы имеет успехи на фронте. "Успех" россиян на Авдеевском направлении – это один из неудавшихся элементов предвыборной кампании. Две недели россияне безуспешно пытались прорвать оборону украинских защитников под Авдеевкой.

Сейчас оккупанты дальше будут пытаться протиснуть фронт, так же как это происходило вокруг Бахмута, и любым способом выполнить задание, которое поставил Путин. Здесь задача больше политическая, чем военная. Впрочем, такие задачи наносят большой вред армии России, которая является инструментом путинского режима,

– рассказал заместитель директора Центра исследования армии.

Российские захватчики понесли существенные потери. ВСУ уничтожили около 5 тысяч российских солдат и около 200 единиц бронированной техники.

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У россиян дилемма

На фронте идет игра в шахматы. Нам важно понять, что, например, украинское наступление на Бахмутском и Токмакском направлении не остановилось. Там продолжаются активные боевые действия и Вооруженные Силы оказывают давление на противника.

В то же время россиянам нужно решать, продолжать контратаковать на Бахмутском и Токмакском направлении, снимать боеспособные подразделения и отправлять их на Авдеевку,

– подчеркнул Самусь.

Сейчас у военного руководства России дилемма, ведь, выполняя политическое требование и пытаясь все же проломить украинскую оборону под Авдеевкой, они должны снимать резервы по другим направлениям.

"ВСУ могут этим воспользоваться. Там, где россияне будут снимать свои резервы, Силы обороны активизируются", – добавил заместитель директора Центра исследования армии.

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