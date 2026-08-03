Так давно не было: офицер "Азова" рассказал о штурме россиян на Добропольском направлении

На Добропольском направлении российские войска ведут активные боевые действия еще с конца весны и в течение лета постепенно усиливают давление. Обычно оккупанты пытаются проникать небольшими пехотными группами, однако во время одного из последних штурмов задействовали бронетехнику, авиацию, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Офицер 12-й бригады "Азов" НГУ Даниил "Культура" Мирешник в эфире 24 Канала рассказал , что механизированных атак такого масштаба на этом участке давно не наблюдалось. Он объяснил, как россияне подготовили штурм, почему он завершился и какую тактику враг чаще всего использует для проникновения в украинский тыл.

Россияне вернулись к механизированным атакам

Во время штурма 22-го числа оккупанты резко изменили привычный для этого участка формат действий и попытались продвинуться механизированными силами. Подобные атаки здесь уже почти не применялись, поэтому появление техники стало нетипичным шагом.

Нам казалось, что механизированные штурмы уже ушли в историю и вряд ли мы увидим что-то подобное. Но враг все же решился на такие действия,

– рассказал Мирешник.

Атаку готовили как полноценную наступательную операцию с мощной огневой поддержкой. Россияне пытались прикрыть движение техники ударами из различных средств, однако достичь поставленной цели не смогли.

Враг довольно серьезно подготовился, применял авиацию, мощную артиллерийскую поддержку и РСЗО. Но мы успешно отработали, и противник был уничтожен,

– подчеркнул офицер "Азова".

После провала штурма оккупанты не снизили активность на Добропольском направлении.

Оккупанты пытаются проникнуть в украинский тыл

Основной тактикой россиян на Добропольском направлении остаются действия небольших пехотных групп. Они используют погодные условия, чтобы незаметно пройти мимо передовых позиций, скопиться за ними и создать угрозу для подразделений в тылу.

Перед ними стоит задача не вступать в бой с нашими передовыми позициями, а, избегая любых столкновений, проникать как можно глубже и там скапливаться,

– пояснил Мирешник.

Благодаря большому кадровому резерву враг может постоянно отправлять новые группы даже после значительных потерь. Их цель – добраться до маршрутов снабжения и перерезать логистику украинских защитников на передовых позициях.

Только за последний месяц в зоне ответственности нашей бригады подтверждено более 600 уничтоженных оккупантов. И это без учета раненых,

– подчеркнул офицер "Азова".

Такое количество потерь свидетельствует о масштабе попыток проникновения на этом направлении. Россияне не прекращают отправлять пехоту вперед, поэтому украинским силам важно выявлять эти группы до того, как они успеют сосредоточиться в тылу.

Россияне сжигают села перед Доброполье

В населенных пунктах перед Добропольем оккупанты продолжают применять тактику выжженной земли. Авиация наносит удары управляемыми авиабомбами не только вблизи линии соприкосновения, но и на расстоянии 40–60 километров вглубь украинского тыла.

Враг постепенно и планомерно пытается уничтожить любые укрытия, где могут находиться Силы обороны Украины. Он активно использует авиацию и КАБы и фактически полностью все уничтожает,

– рассказал Мирешник.

В таких условиях роль пехоты существенно отличается от первых лет полномасштабной войны. Вместо длительных стрелковых боев и больших штурмовых операций военные в основном удерживают конкретные участки из укрытий, минируют подходы и выявляют группы противника, пытающиеся пройти мимо позиций.

Работа пехотинца в основном перешла под землю. Его задача – остановить передвижение врага, чтобы дальше по нему могли отработать квадрокоптеры, FPV-дроны или средства со сбросами,

– пояснил офицер "Азова".

Когда россиянам все же удается проникнуть и сосредоточиться в соседних укрытиях, пехотинцам приходится самостоятельно проводить зачистку. Поэтому даже при доминировании дронов именно они продолжают непосредственно удерживать позиции и не дают оккупантам закрепиться.

Офицер "Азова" рассказал о нетипичном штурме россиян: смотрите видео