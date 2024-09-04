Десантники разгромили штурм россиян под Курахово: видео, как горят вражеские танки

Российские войска попытались прорвать оборону Таврических десантников в районе села Константиновка Донецкой области. Однако, врагу не удалось воплотить в жизнь свои планы.

Несмотря на то, что Россия использовала для очередной попытки наступления 21 единицу бронетехники – 4 танка и 17 боевых бронированных машин с пехотой, оккупантам пришлось отползать назад.

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Работа ВСУ в районе Константиновки

Российские колонны двинулись на штурм сразу с нескольких направлений, но достичь внезапности оккупантам не удалось – бронетехнику вовремя обнаружила наша аэроразведка. И враг сразу начал получать по зубам от огня наших воинов,

– пишет 79 ОДШБр.

В ходе боя десантники 79 ОДШБр сожгли 3 танка и 3 бронемашины с пехотой. Еще одну бронемашину – повредили. Остальная техника сбежала с поля боя.

По информации Таврических десантников, 15 оккупантов в этой атаке погибли, еще 9 получили ранения.

Кроме этого, военные показали видео слаженной работы артиллеристов, операторов ударных дронов, противотанкистов, саперов, наших мощных десантников в окопах.

Работа десантников в районе села Константиновка: смотрите видео