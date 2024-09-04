Попри те, що Росія використала для чергової спроби наступу 21 одиницю бронетехніки — 4 танки і 17 бойових броньованих машин з піхотою, окупантам довелося відповзати назад.

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Робота ЗСУ у районі Костянтинівки

Російські колони рушили на штурм одразу з кількох напрямків, але досягнути раптовості окупантам не вдалось – бронетехніку вчасно виявила наша аеророзвідка. І ворог одразу почав отримувати по зубах від вогню наших воїнів,

– пише 79 ОДШБр.

У ході бою десантники 79 ОДШБр спалили 3 танки і 3 бронемашини з піхотою. Ще одну бронемашину – пошкодили. Інша техніка втекла з поля бою.

За інформацією Таврійських десантників, 15 окупантів у цій атаці загинули, ще 9 зазнали поранень.

Окрім цього, військові показали відео зладженої роботи артилеристів, операторів ударних дронів, протитанкістів, саперів, наших потужних десантників в окопах.

Робота десантників у районі села Костянтинівка: дивіться відео