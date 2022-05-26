Штурм Северодонецка и сбитая ракета над Хмельнитчиной: как прошли сутки в регионах

Российские кафиры продолжают варить по украинским населенным пунктам. Обстрелы не прекращаются ни днем, ни ночью.

Также враг пытается штурмовать отдельные направления. В частности, очень неспокойно было на Донбассе.

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Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, Ивано-Франковской, Черновицкой, Одесской, Винницкой, Запорожской, Тернопольской, Львовской, Хмельницкой областях, а также на Кировоградщине, Черкасщине, Киевщине, Черниговщине, Сумщине и Полтавщине.

Какова была ситуация в остальных регионах

Воздушные тревоги в ночь на 26 мая звучали в Хмельницкой, Днепропетровской и Харьковской области. В частности:

В Хмельницкой области вечером, во время воздушной тревоги, силы ПВО сбили вражескую ракету. К счастью, жертв и разрушений нет.

В Днепропетровской области ночь прошла с тревогами. В полночь враг обстрелял из артиллерии апостоловскую общину. Людей не задело. Утром в области снова раздавалась тревога.

В Харькове ночь прошла с тревогами и единичными обстрелами, пострадавших нет. В течение суток по области подверглись обстрелам оккупантов Балаклея (Изюмский район) – 8 человек ранены, среди них один ребенок, 2 человека погибли. Также обстреляли Циркуны и Слобожанское, Чугуевского района – 2 человека ранены.

25 мая враг обстрелял Николаевский район. В частности кафиры гатили по:

селе Солончаки Куцурубской общины – повреждены 4 объекта социальной и административной инфраструктуры. Ранен один человек. Во второй половине дня в результате обстрелов Первомайского погиб человек.

селе Котлярево Шевченковской общины – поврежден магазин и жилой дом с хозяйственными зданиями.

Баштанском районе вновь продолжались обстрелы территории Широковского общества. Имеются поврежденные и разрушенные жилые дома. Потерпевших нет.

в Березнеговатской общине. Днем и ночью были обстрелы – один погибший и один раненый. Относительно разрушений информация уточняется.

На Херсонщине ситуация стабильно напряженная, оккупанты обстреливают не только позиции ВСУ и соседние регионы, но и самые оккупированные территории. Критическая ситуация в общинах, расположенных возле:

Снегиревка,

Николаева,

Днепропетровской области.

На фронте неспокойно

В Луганской области враг не прекращает попытки штурма Северодонецка и Лисичанская. Среди разрушений – научно-производственное объединение "Импульс", 11 многоэтажек в Северодонецке, 8 многоэтажек и частных домов, дом культуры и ЦНАП в Лисичанске, четыре дома в Привилле, по два – в Новодружеске и Горном. В Лисичанске 3 погибших.

В Донецкой области были обстрелы по всей линии фронта. За сутки – 4 убитых и 12 раненых гражданских. В Марьинке кафиры использовали зажигательные снаряды, масштабы пожаров уточняются. Продолжается эвакуация населения из прифронтовой зоны.

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