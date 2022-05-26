Також ворог намагається штурмувати окремі напрямки. Зокрема, вкрай неспокійно було на Донбасі.

Важливо Ворог закріплюється на позиціях та хоче наступати: карта бойових дій станом на 26 травня

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, а також на Кіровоградщині, Черкащині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Полтавщині.

Якою була ситуація у решті регіонах

Повітряні тривоги у ніч проти 26 травня лунали у Хмельницькій, Дніпропетровській та Харківській області. Зокрема:

У Хмельницькій області ввечері, під час повітряної тривоги, сили ППО збили ворожу ракету. На щастя, жертв та руйнувань немає.

У Дніпропетровській області ніч минула з тривогами. Опівночі ворог обстріляв з артилерії Апостолівську громаду. Людей не зачепило. Зранку в області знову лунала тривога.

У Харкові ніч минула з тривогами та поодинокими обстрілами, постраждалих немає. Протягом доби по області зазнала обстрілів окупантів Балаклія (Ізюмський район) – 8 людей поранено, серед них одна дитина, 2 людини загинули. Також обстріляли Циркуни та Слобожанське, Чугуївського району – 2 людей поранені.

25 травня ворог обстріляв Миколаївський район. Зокрема окупанти гатили по:

селі Солончаки Куцурубської громади – пошкоджено 4 об'єкти соціальної та адміністративної інфраструктури. Поранена одна людина. У другій половині дня, внаслідок обстрілів Первомайського є загибла людина.

селі Котляреве Шевченківської громади – пошкоджено магазин та житловий будинок з господарчими будівлями.

Баштанському районі знов тривали обстріли території Широківської громади. Є пошкоджені і зруйновані житлові будинки. Потерпілих немає.

у Березнегуватській громаді. Вдень і вночі були обстріли – один загиблий та один поранений. Щодо руйнувань інформація уточнюється.

На Херсонщині ситуація стабільно напружена ситуація, окупанти обстрілюють не лише позиції ЗСУ та сусідні регіони, а й самі окуповані території. Критична ситуація у громадах, розташованих біля:

Снігурівки,

Миколаєва,

Дніпропетровської областей.

На фронті неспокійно

На Луганщині ворог не припиняє спроби штурму Сєвєродонецька та Лисичанська. Серед руйнувань – науково-виробниче об'єднання "Імпульс", 11 багатоповерхівок в Сєвєродонецьку, 8 багатоповерхівок та приватних будинків, будинок культури і ЦНАП в Лисичанську, чотири будинки в Привіллі, по два – в Новодружеську та Гірському. У Лисичанську 3 загиблих.

На Донеччині були обстріли по усій лінії фронту. За добу – 4 вбитих і 12 поранених цивільних. У Мар'їнці окупанти використали запалювальні снаряди, масштаби пожеж уточнюються. Продовжується евакуація населення із прифронтової зони.