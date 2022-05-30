Штурм Северодонецка и Тошковки: какая ситуация на главных направлениях наступления врага

Идут 96 сутки героического противостояния Украины российским оккупантам. Продолжается ожесточенное сражение за Донбасс, а на Юге ВСУ постепенно совершают успешные контрнаступательные действия.

На отдельных направлениях на Востоке враг совершает штурмовые действия. Об актуальной ситуации на фронте на 18:00 30 мая рассказали в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

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Самые ожесточенные бои продолжаются на Донбассе

На Донецком направлении российские оккупанты нанесли артиллерийские обстрелы и авиационные удары в районах населенных пунктов Новоселовка и Лисичанск. От ракетных ударов страдали Соледарь и Северск.

Между тем, на Лиманском направлении вражеские подразделения осуществляют перегруппировку сил и готовятся к наступательным действиям. Захватчики пытались провести разведку маршрутов выдвижения через водные препятствия.

Продолжаются штурмовые действия оккупантов на Северодонецком направлении – вражеские войска наступают в сторону Тошковки, Устиновки и Северодонецка. На Бахмутском направлении боевые действия продолжаются в районах населенных пунктов Камышеваха, Новолуганске и Берестовое.

На Авдеевском, Кураховском, а вместе с тем Новопавловском и Запорожском направлениях российские военные успеха не имели – пытаются усилить группировку и восполнить потери путем привлечения устаревшей и восстановленной техники.

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Ситуация на Юге

На Южнобужском направлении вражеские войска активных действий не предпринимали. Вместе с тем российские оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Посад-Покровское, Осокоровка, Нововоронцовка, Благодатное, Партизанское и ряд других.

В ходе наступления наших защитников и защитниц, российские оккупанты понесли потери и отошли от населенного пункта Николаевка, что в Херсонской области. Отмечается, что это повлекло за собой панические настроения среди остальных подразделений вооруженных сил России.

На Криворожском направлении противник продолжает бить из артиллерии по позициям Вооруженных Сил Украины и осуществляет контрбатарейную работу.

Между тем, в акваториях Черного и Азовского морей корабли российского флота продолжают изолировать район боевых действий, осуществляют разведку и огневую поддержку на приморском направлении. Продолжается также блокировка врагом гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря.

Вместе с тем, готов к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря один носитель крылатых ракет морского базирования типа "Калибр". Чтобы укрепить оккупацию на Змеином, враг перевел в направлении острова десантный катер "Дюгонь" и два противодиверсионных катера "Раптор".

Кроме того, захватчики продолжают наращивать систему противовоздушной обороны на территории временно оккупированного Крыма. В некоторых районах врагом было развернуто до двух зенитных ракетных дивизионов ЗРС С-300 из состава 4-й армии Южного военного округа.

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Остальные направления

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают готовиться к наступлению, изучают возможные пути выдвижения, поставки оружия и военной техники, а также материальных средств с территории России. Пытаясь снизить наступательный потенциал наших войск, обстреливают позиции Сил обороны Украины со ствольной и реактивной артиллерии.

На Славянском направлении захватчики продолжают перегруппировать свои войска, чтобы возобновить наступление в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск. Пытались идти штурмом в сторону населенного пункта Курулька, впрочем, успеха не имели и отошли на ранее занятые позиции.

На Харьковском направлении активные действия со стороны врага не зафиксированы. Основные усилия оккупантов и дальше сконцентрированы на сдерживании продвижения украинских подразделений. Вместе с тем продолжались вражеские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах Одноробовки, Уды, Русских Тишек и Черкасских Тишек.

На Северском направлении оккупанты продолжают бить из артиллерии с территории России по приграничным регионам Украины. В частности, от вражеского огня страдают населенные пункты Бояро-Лежачи и Мануховка Сумской области, а также Каменская Слобода и Янжуловка Черниговской области.

На Волынском и Полесском направлениях пока без изменений – вооруженные силы Беларуси продолжают до 4 июня принимать меры по проверке своей боевой готовности.

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