Штурм Терновой, Тошковки и Устиновки, улучшение позиций возле Васильевки: ситуация на направлениях
24 мая 2022 , 07:07Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Начались уже девяностый день героического противостояния Украины против российских оккупантов. Враг не перестает наступать на некоторых направлениях, но ВСУ активно обороняются.
По данным Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, сейчас наиболее интенсивные боевые действия продолжаются недалеко от Северодонецка Луганской области, где враг проводит штурм в направлении Тошковки и Устиновки.