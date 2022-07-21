россия приближается к Углегорской ТЭС: почему оккупанты концентрируются на ее захвате

Генштаб ежедневно сообщает о том, что россияне пытаются захватить Углегорскую ТЭС в Донецкой области. В Минобороны Британии рассказали, почему оккупанты хотят ее захватить.

В Британии считают, что россияне пытаются штурмовать ТЭС и уже приближаются к ней. Об этом в Минобороны страны заявили 21 июля.

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Хотят продвинуться к Краматорску и Славянску

российские оккупанты пытаются проводить небольшие штурмы вдоль линии фронта на Донбассе. Они приближаются ко второй по величине электростанции Украины, что в 50 километрах к северо-востоку от Донецка.

У россии есть две причины захватить Углегорскую ТЭС. Первая – оккупанты отдают приоритет захвату критической национальной инфраструктуры еще с 24 февраля. Электростанции – не исключение.

Но основная возможная причина – шанс прорваться к Краматорску и Славянску.

Однако, вероятно, россия также пытается прорваться в Углегорске, чтобы возобновить обороты на южном участке своего продвижения к ключевым городам – Краматорску и Славянску,

– говорится в сообщении.

Что сообщалось в Генштабе утром 21 июля

россияне снова пытались штурмовать Углегорскую ТЭС, но украинские военные успешно отразили наступление.

Противник вел штурмовые действия с целью завладения территорией Углегорской ТЭС. Безуспешно. Украинские воины вынудили оккупантов бежать.

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