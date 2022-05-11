Штурм украинской крепости продолжается: оккупанты совершили около 40 авианалетов на "Азовсталь"
Источник:"АЗОВ" Мариуполь
Российские оккупанты продолжают штурм завода "Азовсталь". Только за последние сутки россияне совершили 20 воздушных атак.
Против защитников "Азовстали" применяют стратегические бомбардировщики
О том, что россияне не оставляют попыток захватить украинскую крепость, сообщили защитники Мариуполя 1 1 мая.
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За минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь" было совершено 38 самолето-вылетов, в том числе 4 вылета стратегических бомбардировщиков,
– говорится в сообщении.
Враг не оставляет попыток захватить "крепость" Мариуполя
Защитники подчеркнули, что россияне не прекращают работать со ствольной артиллерией, танками и использовать другое вооружение.
Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты,
– добавили защитники.
Героическая борьба за Мариуполь продолжается: последние новости из "Азовстали"
- Защитники Мариуполя держат оборону в сверхтяжелых условиях и полной блокаде уже более 75 дней.
- Несмотря на попытки украинского правительства обеспечить зеленый коридор для воинов, среди которых много раненых, вытащить защитников из "Азовстали" не удается. Действовать нужно как можно скорее – время стоит нашим героям жизни.
- Вчера, герои опубликовали фото раненых защитников – с открытыми ранами они находятся в полной антисанитарии.
- По состоянию на 27 апреля сообщали о 600 раненых, нуждавшихся в немедленной медицинской помощи.
- Несмотря на то, что большинство гражданских эвакуировали из "Азовстали", внутри осталось еще не менее 100 мирных жителей.
- К слову, эвакуация проходила тяжело и ценой жизней украинских бойцов – оккупанты нарушали режим прекращения огня.
- Так 6 мая 3 украинских воина погибли, пытаясь организовать эвакуацию людей. Еще 6 получили ранения.
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