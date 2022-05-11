Штурм украинской крепости продолжается: оккупанты совершили около 40 авианалетов на "Азовсталь"

Российские оккупанты продолжают штурм завода "Азовсталь". Только за последние сутки россияне совершили 20 воздушных атак.

Против защитников "Азовстали" применяют стратегические бомбардировщики

О том, что россияне не оставляют попыток захватить украинскую крепость, сообщили защитники Мариуполя 1 1 мая.

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За минувшие сутки на территорию завода "Азовсталь" было совершено 38 самолето-вылетов, в том числе 4 вылета стратегических бомбардировщиков,

– говорится в сообщении.

Враг не оставляет попыток захватить "крепость" Мариуполя

Защитники подчеркнули, что россияне не прекращают работать со ствольной артиллерией, танками и использовать другое вооружение.

Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты,

– добавили защитники.

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Защитники Мариуполя держат оборону в сверхтяжелых условиях и полной блокаде уже более 75 дней.

Несмотря на попытки украинского правительства обеспечить зеленый коридор для воинов, среди которых много раненых, вытащить защитников из "Азовстали" не удается. Действовать нужно как можно скорее – время стоит нашим героям жизни.

Вчера, герои опубликовали фото раненых защитников – с открытыми ранами они находятся в полной антисанитарии.

По состоянию на 27 апреля сообщали о 600 раненых, нуждавшихся в немедленной медицинской помощи.

Несмотря на то, что большинство гражданских эвакуировали из "Азовстали", внутри осталось еще не менее 100 мирных жителей.

К слову, эвакуация проходила тяжело и ценой жизней украинских бойцов – оккупанты нарушали режим прекращения огня.

Так 6 мая 3 украинских воина погибли, пытаясь организовать эвакуацию людей. Еще 6 получили ранения.

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