Штурмовать "Азовсталь" у россиян нет сил, – Денисенко о заявлении Путина относительно Мариуполя
Российские убийцы до 9 мая будут пытаться взять Мариуполь. На данный момент оккупанты захватили часть города.
Об этом в эфире 24 канала рассказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Он отметил, что россияне пытаются оправдать свои неудачи.
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"Штурмовать "Азовсталь", насколько я понимаю, у них нет сил и возможностей. Поэтому Владимир Путин и Сергей Шойгу приняли вроде бы решение уберечь своих солдат", – сказал советник.
Путин озлоблен
По словам Денисенко, на самом деле россияне никогда не берегут своих людей. Он рассказал, что украинское руководство понимает – Путин озлоблен, потому что его армия не может взять "Азовсталь". Однако Денисенко отметил, что украинские военные вынуждены отступить с определенных позиций.
Часть украинских защитников перебрасывают на территорию боевых действий на Донбассе,
– объяснил советник.
Обратите внимание – Денисенко о ситуации в Мариуполе: смотрите видео