Офицер ВСУ, подполковник Сергей Цехоцкий рассказал 24 Каналу, что Покровское направление все же остается одним из самых сложных. Оккупанты пытаются прилагать там больше усилий, чем на других позициях.

К теме Оккупанты в метель безуспешно бросились в штурм на Покровском направлении: эпическое видео

Штурмовые действия россиян на Покровском направлении

По словам Сергея Цехоцкого, вблизи Покровска враг сосредоточил очень много живой силы.

Из всего 156 штурмовых действий противника – 50 за минувшие сутки приходится именно на Покровское направление,

– отметил он.

Нашим защитникам совсем непросто отражать эти атаки, однако им удается. Чем активнее оккупанты штурмуют, тем больше Вооруженные Силы Украины их ликвидируют.

Что происходит вблизи Покровска: карта

Офицер ВСУ отметил, что за прошедшие сутки, 18 февраля 2025 года, было уничтожено более 350 россиян на этом направлении.

Это происходит круглосуточно, оккупанты ночью практически не штурмуют. В этот период они пытаются передвигаться определенными участками, где формируются в штурмовые группы для атак, которые продолжаются преимущественно днем,

– сказал он.

Несмотря на все, позиции Сил обороны на Покровском направлении стали более стабильными. ВСУ имеют возможность контратаковать, поэтому действия оккупантов там почти безрезультатны.