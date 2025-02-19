Офіцер ЗСУ, підполковник Сергій Цехоцький розповів 24 Каналу, що Покровський напрямок все ж залишається одним із найскладніших. Окупанти намагаються докладати там більше зусиль, ніж на інших позиціях.
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Штурмові дії росіян на Покровському напрямку
За словами Сергія Цехоцького, поблизу Покровська ворог зосередив дуже багато живої сили.
Із загалом 156 штурмових дій противника – 50 за минулу добу припадає саме на Покровський напрямок,
– зазначив він.
Нашим захисникам зовсім непросто відбивати ці атаки, проте їм вдається. Чим активніше окупанти штурмують, тим більше Збройні Сили України їх ліквідовують.
Що відбувається поблизу Покровська: карта
Офіцер ЗСУ зауважив, що за минулу добу, 18 лютого 2025 року, було знищено понад 350 росіян на цьому напрямку.
Це відбувається цілодобово, окупанти вночі практично не штурмують. В цей період вони намагаються пересуватись певними ділянками, де формуються у штурмові групи для атак, які тривають переважно вдень,
– сказав він.
Попри все, позиції Сил оборони на Покровському напрямку стали більш стабільними. ЗСУ мають змогу контратакувати, тому дії окупантів там майже безрезультативні.