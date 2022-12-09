Мог быть генералом, а остался офицером: Шуфрич рассказал о своих "геройствах" во время войны

Нардеп от запретной в Украине партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич не перестает удивлять заявлениями о своем "героизме" во время войны. Политик говорит, что ему предлагали генеральское звание, но он отказался, а сейчас офицером запаса.

Об этом пророссийский политик рассказал в интервью. По его словам, в правительстве беглого экспрезидента Виктора Януковича, когда тот еще был премьер-министром, ему предлагали генеральское звание, от которого политик якобы отказался.

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Шуфрич говорит, что на фронте якобы есть депутаты от ОПЗЖ

В годы премьерства Януковича Нестор Шуфрич был министром по чрезвычайным ситуациям. По словам пророссийского политика, тогда ему предлагали звание генерала гражданской защиты, но "совесть не разрешила".

У меня была возможность согласиться на высшее генеральское звание по должности министра по чрезвычайным ситуациям, но я отказался. Я сказал: как я буду смотреть в глаза генералам, которые из лейтенанта дошли до генерала, каждую звезду себе протаптывали, если я сразу натяну себе погоны высочайшей степени? Я отказался. А вот Валерий Хорошковский, когда возглавил СБУ, спокойно принял звание генерала армии,

– сказал Шуфрич.

Но сейчас депутат – офицер запаса, но мобилизации не подлежит, потому что по закону депутаты Верховной Рады освобождены от нее. А еще у него 3 ребенка. Депутат говорит, что повестки не получал.

Однако политик говорит, что якобы 7 депутатов из запрещенной в Украине пророссийской партии с началом войны ушли на фронт и уговаривали вернуться в парламент, ведь "их избрал народ". Шуфрич говорит, что 3 депутата до сих пор воюют, но конкретных имен он не указал.

И есть другие имена, которые знает общество:

Виктор Медведчук – кум Путина, подозреваемый в государственной измене и финансировании терроризма. Передан России в обмен на 200 украинских пленных;

Илья Кива – предатель, сбежавший из Украины еще до полномасштабного вторжения. Сейчас находится в России, выступает на федеральных каналах, где полностью оправдывает убийство украинцев и пытается переложить вину за это на власти Украины.

Вадим Рабинович – предатель, бежавший до полномасштабного вторжение, лишен гражданства Украины.

А еще в этом списке есть Игорь Абрамович, Татьяна Плачкова, Виталий Борт, Александр Пузанов, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Юлия Левочкина, Юрий Солод, Вадим Столар, Олег Волошин и другие нардепы, покинувшие Украину непосредственно перед вторжением.

Шуфрич разве что говорит, что считает их всех изменниками. Но решил не объяснять, почему столько изменников собралось в одной партии.