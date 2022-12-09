Про це проросійський політик розповів в інтерв'ю. За його словами, в уряді експрезидента-втікача Віктора Януковича, коли той ще був прем'єр-міністром, йому пропонували генеральське звання, від якого політик нібито відмовився.

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Шуфрич каже, що на фронті нібито є депутати від ОПЗЖ

У роки прем'єрства Януковича, Нестор Шуфрич був міністром з надзвичайних ситуацій. За словами проросійського політика, тоді йому пропонували звання генерала цивільного захисту, але "совість не позволила".

У мене була можливість погодитися на вище генеральське звання за посадою міністра з надзвичайних ситуацій, але я відмовився. Я сказав: як я буду дивитися в очі тим генералам, які з лейтенанта дійшли до генерала, кожну зірку собі протоптували, якщо я відразу натягну собі погони найвищого ступеня? Я відмовився. А от Валерій Хорошковський, коли очолив СБУ, спокійно прийняв звання генерала армії,

– сказав Шуфрич.

Та зараз депутат – офіцер запасу, але мобілізації не підлягає, бо за законом депутати Верховної Ради звільнені від неї. А ще в нього 3 дітей. Депутат каже, що повістки не отримував.

Проте політик каже, що нібито 7 депутатів із забороненої в Україні проросійської партії з початком війни пішли на фронт і їх вмовляли повернутися до парламенту, адже "їх обрав народ". Шуфрич каже, що 3 депутати досі воюють, але конкретних імен він не вказав.

Та є інші імена, які знає суспільство:

Віктор Медведчук – кум Путіна, підозрюваний у державній зраді та фінансуванні тероризму. Переданий Росії в обмін на 200 українських полонених;

Ілля Кива – зрадник, який втік з України ще до повномасштабного вторгнення. Зараз перебуває в Росії, виступає на федеральних каналах, де повністю виправдовує вбивство українців і намагається перекласти вину за це на владу України.

Вадим Рабинович – зрадник, який втік до повномасштабного вторгнення, позбавлений громадянства України.

А ще в цьому переліку є Ігор Абрамович, Тетяна Плачкова, Віталій Борт, Олександр Пузанов, Наталія Королевська, Сергій Льовочкін, Юлія Льовочкіна, Юрій Солод, Вадим Столар, Олег Волошин та інші нардепи, які покинули Україну безпосередньо перед вторгненням.

Шуфрич хіба що каже, що вважає їх усіх зрадниками. Але вирішив не пояснювати, чому стільки зрадників зібралося в одній партії.