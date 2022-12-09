Шуфрич розповів, що у колишній ОПЗЖ нібито є депутати, які пішли на фронт. За його словами, таких буцімто семеро. Інші, очевидно, повтікали.

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"Автомат напоготові"

Чиновник розповідає, мовляв, кількох навіть переконали повернутися до роботи в парламенті. Далі пішли казки начебто в перші дні вторгнення всі були з автоматами в руках.

Коли була загроза нападу на Київ, скажу відверто, я теж приєднався до невеликого загону і з автоматом готовий був захищати Верховну Раду,

– сказав Шуфрич.

Як Шуфрич фотографував блокпост

Нагадаємо, попри казки про "готовність йти з автоматом", у перші дні війни одіозний політик відзначився тим, що фотографував блокпост у Києві.

Тоді повідомляли, що охорона нардепа відкрила вогонь по територіальній обороні. Фотографії затриманого Шуфрича з обмотаною головою облетіли всі соцмережі, а українці активно створювали під них меми.

Потім Шуфрич заявив, що виїхав з України. Політик запевняв, начебто зробив це законно. Згодом він таки повернувся.