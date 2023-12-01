СБУ собрала новые доказательства: Шуфрич был вовлечен в сеть Сивковича

Кремль всячески пытался дестабилизировать ситуацию в Украине. Для этого враг использовал украинских чиновников, однако их разоблачило СБУ.

Служба безопасности собрала новые доказательства государственной измены со стороны бывшего замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича. К его схемам был привлечен другой известный политик – Нестор Шуфрич, также подозреваемый в государственной измене.

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Шуфрич был "спикером" Сивковича

Экс-чиновник, Владимир Сивкович, причастен к организации масштабных информкампаний, направленных на искусственную дискредитацию высшего военно-политического руководства Украины в интересах России.

Нестор Шуфрич был одним из его основных "спикеров", который при координации Сивковича обнародовал кремлевские нарративы во время выступлений в телеэфирах и на страницах интернет-изданий.

Правоохранители установили, что приспешники Сивковича "разгоняли" фейковые сообщения о внутренней обстановке в Украине, а также московские "тезисы" о "безальтернативности" пророссийского вектора во внешней политике.

Кремль пытался дестабилизировать ситуацию

Кремль пытался влиять на ситуацию в Украине. Россия хотела максимально дестабилизировать ситуацию внутри Украины до начала полномасштабного вторжения России и дискредитировать официальный Киев перед западными партнерами.

Чтобы избежать правосудия в 2014 году за попытки силового разгона Майдана, Сивкович уехал в Москву, где начал организовывать массовые информдиверсии против государственной безопасности Украины.

Это одна из приоритетных задач, которую Сивкович выполнял по указанию кадровых сотрудников 9-го управления департамента оперативной информации 5-й службы ФСБ.

Сивковичу сообщили о подозрении в государственной измене.

Поскольку Сивкович скрывается на территории России, продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности. Ему грозит пожизненное заключение.

Шуфрич в суде рассказал, чем занимался перед визитом СБУ