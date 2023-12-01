Служба безпеки зібрала нові докази державної зради з боку колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича. До його схем був залучений інший відомий політик – Нестор Шуфрич, якого теж підозрюють у державній зраді.

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Шуфрич був "спікером" Сівковича

Експосадовець, Володимир Сівкович, причетний до організації масштабних інформкампаній, спрямованих на штучну дискредитацію вищого військово-політичного керівництва України в інтересах Росії.

Нестор Шуфрич був одним із його основних "спікерів", який за координації Сівковича оприлюднював кремлівські наративи під час виступів у телеефірах та на сторінках інтернет-видань.

Правоохоронці встановили, що поплічники Сівковича "розганяли" фейкові повідомлення про внутрішню обстановку в Україні, а також московські "тези" щодо "безальтернативності" проросійського вектора у зовнішній політиці.

Кремль намагався дестабілізувати ситуацію

Кремль намагався впливати на ситуацію в Україні. Росія хотіла максимально дестабілізувати ситуацію всередині України до початку повномасштабного вторгнення Росії та дискредитувати офіційний Київ перед західними партнерами.

Щоб уникнути правосуддя у 2014 році за спроби силового розгону Майдану, Сівкович виїхав до Москви, де розпочав організовувати масовані інформдиверсії проти державної безпеки України.

Це одне із пріоритетних завдань, які Сівкович виконував за вказівкою кадрових співробітників 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ.

Сівковичу повідомили про підозру у державній зраді.

Оскільки Сівкович переховується на території Росії, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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