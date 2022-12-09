"С автоматом в руках": Шуфрич рассказал басни, как в первые дни войны шел защищать Раду

Представитель запретной ОПЗЖ Нестор Шуфрич не считает себя предателем. Более того, говорит, мол, в феврале собирался защищать Верховную Раду с автоматом.

Шуфрич рассказал, что в бывшей ОПЗЖ якобы есть ушедшие на фронт депутаты. По его словам, таких будто семеро. Другие, очевидно, убежали.

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"Автомат наготове"

Чиновник рассказывает, что нескольких даже убедили вернуться к работе в парламенте. Дальше последовали сказки, вроде бы в первые дни вторжения все были с автоматами в руках.

Когда была угроза нападения на Киев, скажу откровенно, я тоже присоединился к небольшому отряду и с автоматом готов был защищать Верховную Раду,

– сказал Шуфрич.

Как Шуфрич фотографировал блокпост

Напомним, несмотря на сказки о "готовности идти с автоматом", в первые дни войны одиозный политик отметился тем, что фотографировал блокпост в Киеве.

Тогда сообщалось, что охрана нардепа открыла огонь по территориальной обороне. Фотографии задержанного Шуфрича с обмотанной головой облетели все соцсети, а украинцы активно создавали под них мемы.

Затем Шуфрич заявил, что уехал из Украины. Политик уверял, что сделал это законно. Впоследствии он вернулся.