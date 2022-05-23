Он даже передал СМИ фото, где находится на фоне национального флага на одном из пограничных контрольных пунктов.
Депутат говорит, что фотография актуальна, сделана сегодня. То есть, он выполнил обещание о возвращении в Украину до 23 мая.
Народный депутат, член депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Нестор Шуфрич сообщил, что вернулся в Украину.
Источник:Радио Свобода
Он даже передал СМИ фото, где находится на фоне национального флага на одном из пограничных контрольных пунктов.
Депутат говорит, что фотография актуальна, сделана сегодня. То есть, он выполнил обещание о возвращении в Украину до 23 мая.