Шуфрич сфотографувався на кордоні

Він навіть передав ЗМІ фото, де стоїть на тлі національного прапора на одному із прикордонних контрольних пунктів.

до теми Шуфрич усе одно повернеться, – Чаленко припустив, чому депутат виїхав за кордон

Депутат каже, що світлина актуальна, зроблена сьогодні. Тобто він виконав обіцянку повернутись в Україну до 23 травня.

Як Шуфрич зміг виїхати за кордон і чому

16 травня начальник Чернівецької ОВА Сергій Осачук повідомив, що Шуфрич залишив територію України та обурився, як це можливо.

Шуфрич запевняє, що має законні підстави для виїзду за кордон під час воєнного стану: у нього є троє неповнолітніх дітей віком 3, 5 та 9 років. Тож він запевняв, що оформив виїзд у встановленому порядку.

За словами Шуфрича, виїхати за кордон йому було необхідно, бо запланована консультація з лікарем для однієї дитини.

На початку війни Шуфрича затримали правоохоронці

У перші дні війни одіозний політик відзначився тим, що фотографував блокпост у Києві. Крім того, охорона нардепа відкрила вогонь по територіальній обороні.

Фотографії затриманого Шуфрича з обмотаною головою облетіли всі соцмережі, українці активно створювали під них меми.

Цікаво! За даними голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, що серед депутатів, які поїхали за кордон до початку війни в Україні, переважно представники ОПЗЖ. Мовиться про близько десять нардепів.

ОПЗЖ ліквідовано

До слова, коли Шуфрич обіцяв повернутись в Україну, депутат дуже наголошував, що якби хотів втекти з України, зробив би це раніше. Додавав, що за час повномасштабної війни відвідав майже всі пленарні засідання Верховної Ради. Пропустив буцімто лише одне – через погане самопочуття.

Якщо ж Шуфрич дійсно повернувся, як він сам стверджує. робити тут йому уже нема чого.

12 травня в Україні офіційно ліквідували фракцію ОПЗЖ. 14 травня президент Володимир Зеленський підписав закон про заборону проросійських політичних партій.

Тож, уже 14 квітня діяльність ОПЗЖ у парламенті була припинена.

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