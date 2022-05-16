Як Шуфрич пояснив свій виїзд з країни

Нардеп запевнив журналістів, що обов'язково повернеться в Україну. Зробить він це, мовляв, до 23 травня.

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Шуфрич запевняє, що має законні підстави для виїзду за кордон під час воєнного стану. За словами політика, у нього є троє неповнолітніх дітей віком 3, 5 та 9 років. Він нібито оформив виїзд у встановленому порядку. За кордоном Шуфрич, як він саме каже, матимемо консультацію з лікарем однієї з дітей, а також відвідає дві країни Європейського Союзу.

Повернуся до 23 травня включно. Не для того я був в Україні три місяці війни, щоб зараз втекти,

– наголосив проросійський політик.

Також Шуфрич підкреслив, що за час повномасштабної війни відвідав майже всі пленарні засідання Верховної Ради. Пропустив буцімто лише одне – через погане самопочуття. Тоді нардеп брав офіційний лікарняний.

Що цьому передувало

Про те, що Шуфрич виїхав з України, повідомив голова Чернівецької ОВА Сергій Осачук. Він зазначив, що не знає, як 55-річному нардепу вдалося перетнути кордон під час воєнного стану.

На початку війни Шуфрича затримали правоохоронці

У перші дні війни одіозний політик відзначився тим, що фотографував блокпост у Києві. Крім того, охорона нардепа відкрила вогонь по територіальній обороні. Тоді фотографії затриманого Шуфрича з обмотаною головою облетіли всі соцмережі, а українці активно створювали під них меми.

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Нагадаємо, раніше з України намагався втекти інший проросійський нардеп – колега Шуфрича Віктор Медведчук. Його на кордоні затримали працівники Служби безпеки України. Тому план втечі підозрюваному у державній зраді парламентарю не вдалася.

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