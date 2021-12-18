Конфликт между Нестором Шуфричем и Виктором Ляшко случился за кулисами "Права на власть" в четверг, 16 декабря. Об этом рассказал журналист Роман Скрыпин.

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Схватка не попала в эфир

Конфликт нардепа и министра не попал в эфир. Журналист Роман Скрыпин удивился этой стычке из-за того, что Шуфрич не скандалил в эфире.

Однако Скрыпин довольно жестко отреагировал на инцидент и назвал действия депутата от ОПЗЖ странными.

Вчера был интересный случай вне эфира. Шуфрич набросился с кулаками на министра здравоохранения Виктора Ляшко. И тут уже не до смеха, потому что это происходило не в эфире, не ради шоу. Он набросился на Ляшко и оторвал пуговицу ему с пиджака. И такое странное поведение Нестора Шуфрича. Хотя он может это делать, потому что давно Шуфрича не п*****b. Очевидно, уже пора,

– заявил Скрыпин.

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