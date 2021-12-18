Конфлікт між Нестором Шуфричем та Віктором Ляшком трапився за лаштунками "Права на владу" в четвер, 16 грудня. Про це розповів журналіст Роман Скрипін.

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Сутичка не потрапила до ефіру

Конфлікт нардепа та міністра не потрапив до ефіру. Журналіст Роман Скрипін здивувався цій сутичці через те, що Шуфрич не скандалив в ефірі.

Однак Скрипін доволі жорстко відреагував на інцидент та назвав дії депутата від ОПЗЖ дивними.

Вчора був цікавий випадок поза ефіром. Шуфрич накинувся з кулаками на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. І тут вже не до сміху, бо це відбувалося не в ефірі, не заради шоу. Він накинувся на Ляшка та відірвав ґудзика йому з піджака. І така дивна поведінка Нестора Шуфрича. Хоча він може це робити, бо Шуфрича давно не п*****и. Вочевидь, уже пора,

– заявив Скрипін.

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