Жив ли Шуфрич: в ГБР впервые прокомментировали слухи о "смерти" нардепа

Народный депутат от запрещенной "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич жив. Его дело передали в суд.

Об этом в эфире телемарафона сообщила советник по стратегическим коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян, информирует 24 Канал.

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Шуфрич восстанет перед судом, несмотря на проблемы со здоровьем

Наверное начну с положительной новости. Насколько мне известно, мы уточняли это у следователей непосредственно, что на самом деле он (Шуфрич – 24 Канал) жив, с ним все будет в порядке,

– заявила Сапьян.

Она добавила, что его ухудшение здоровья может быть связано с реакцией на стресс из-за того, что на этой неделе в суд направлено дело о государственной измене действующего народного депутата и его помощника.

"Собственно, действительно здоровье его немного подводит. Но сейчас мне известно, что это происходили подготовительные заседания, потому что уже начинается суд. И подозреваемый стал уже подсудимым непосредственно. Все хорошо. Все будет хорошо", – добавила представительница ГБР.

Справка. 4 сентября должно было состояться подготовительное заседание по второму подозрению, объявленному Шуфричу. Речь идет о "финансировании действий, совершенных с целью изменения государственной границы", а именно о передаче средств для оплаты работы охранной фирме в оккупированном Крыму в 2016-м году.