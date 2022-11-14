Шуфрича требуют снять с должности главы Комитета по свободе слова

"Движение Честно" требует снять с должности главы Комитета по свободе слова скандального нардепа Нестора Шуфрича. Кроме того, – наработать единую политику в отношении депутатов пророссийских партий.

Официальное заявление обнародовали на сайте "Движение Честно". Представители общественного сектора и СМИ требуют, чтобы скандального нардепа Шуфрича немедленно сняли с должности главы Комитета по свободе слова.

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Почему необходимо снять Шуфрича

Недопустимо, чтобы в парламенте Комитет свободы слова возглавлял представитель запрещенной в стране партии, который, как и другие народные депутаты ОПЗЖ, до сих пор имеют право доступа к государственной тайне,

– отметили в "Движение Честно".

Общественное движение также подчеркнуло, что за 9 месяцев полномасштабной войны России против Украины Верховный Суд уже запретил 12 пророссийских партий. Однако они до сих пор имеют мандаты на местном и национальном уровне.

В частности, обе группы депутатов, которые образовались после роспуска фракции ОПЗЖ, имеют значительное количество руководящих должностей в Комитетах. Поэтому общественные организации и СМИ призывают безотлагательно выработать единую политику в отношении депутатов пророссийских партий.

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Нестор Шуфрич фотографировал украинский блокпост

В начале полномасштабной войны одиозный политик из пророссийской партии ОПЗЖ фотографировал блокпост в столице. Когда наши представители территориальной обороны решили задержать нардепа, его охранники стали стрелять.

В конце концов, Шуфрича передали в СБУ 4 ноября. Кадры задержания пророссийского нардепа можно увидеть в нашем материале по этой ссылке.

Кстати, сеть сразу же отреагировала на задержание Шуфрича. Люди предложили, чтобы депутат сказал уже традиционное и столь тяжелое для захватчиков слово "паляница".

В мае глава Черновицкой ОВА сообщил, что одиозный политик скрылся за границу. Впоследствии Шуфрич подтвердил, что уехал из Украины. Впрочем, пообещал вернуться.

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