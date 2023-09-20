Соответствующее решение парламент принял на очередном заседании 20 сентября.

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Уволили большинством голосов

За отзыв Шуфрича с должности председателя комитета Верховной Рады проголосовали 258 нардепов. Еще 17 высказались против. Тех, кто не использовал свой голос, не было.

Следует отметить, что заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук ранее анонсировала, что парламент планирует рассмотреть увольнение Нестора Шуфрича с должности главы комитета на ближайшем заседании. В то же время она подчеркнула, что это не стоит расценивать как роспуск самой структуры.

И действительно, здесь следует подчеркнуть, что Шуфрич остался в составе этого же комитета по вопросам свободы слова, ведь для его существования необходимо как минимум трое членов.

В то же время, по словам нардепа Ярослава Железняка, исполняющим обязанности главы комитета станет Евгений Брагар, который "прославился" тем, что советовал пенсионерке "продать собаку и оплатить газ".

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