Відповідне рішення парламент ухвалив 20 вересня на черговому засіданні.

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Звільнили більшістю голосів

За відкликання Шуфрича з посади голови комітету Верховної Ради проголосували 258 нардепів. Ще 17 висловилися проти. Тих, хто не використав свого голосу, не було.

Слід зазначити, що заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук раніше анонсувала, що парламент планує розглянути звільнення Нестора Шуфрича з посади голови комітету на найближчому засіданні. Водночас вона наголосила, що це не варто розцінювати, як розпуск самої структури.

І справді, тут варто зауважити, що Шуфрич залишився у складі цього самого комітету з питань свободи слова, адже для його існування необхідно як мінімум троє членів.

Водночас, за словами нардепа Ярослава Железняка, виконувачем обов'язків голови комітету стане Євген Брагар, який "прославився" тим, що радив пенсіонерці "продати собаку й оплатити газ".

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