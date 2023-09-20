Відповідне рішення парламент ухвалив 20 вересня на черговому засіданні.
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Звільнили більшістю голосів
За відкликання Шуфрича з посади голови комітету Верховної Ради проголосували 258 нардепів. Ще 17 висловилися проти. Тих, хто не використав свого голосу, не було.
Слід зазначити, що заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук раніше анонсувала, що парламент планує розглянути звільнення Нестора Шуфрича з посади голови комітету на найближчому засіданні. Водночас вона наголосила, що це не варто розцінювати, як розпуск самої структури.
І справді, тут варто зауважити, що Шуфрич залишився у складі цього самого комітету з питань свободи слова, адже для його існування необхідно як мінімум троє членів.
Водночас, за словами нардепа Ярослава Железняка, виконувачем обов'язків голови комітету стане Євген Брагар, який "прославився" тим, що радив пенсіонерці "продати собаку й оплатити газ".
Шуфрич опинився у СІЗО: останні новини
- 15 вересня в гості до скандального нардепа від забороненої партії "ОПЗЖ" Нестора Шуфрича завітала СБУ. Під час пошуків у політика знайшли багато цікавого, зокрема радянські та російські ордени, медалі, кітеля, а також розроблену спільно з Медведчуком концепцію автономії Донецької та Луганської областей.
- Того ж дня Шуфрич отримав підозру у держзраді. Як переконує слідство, він працював на одного із колишніх заступників секретарів РНБО, який у 2014 році виїхав до Москви, де його завербувала російська ФСБ. Йдеться про Володимира Сівковича.
- Та підозрою у той день Шуфрич не обмежився. Йому обрали запобіжний захід у вигляді перебування під вартою впродовж 60 діб без можливості внести заставу – до 13 листопада.
- Мережа не змогла пройти повз цієї події і вибухнула мемами про обшуки у нардепа від "ОПЗЖ".