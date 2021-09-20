Шуфрича случайно сфотографировали в зале парламента. С кем переписывался нардеп – неизвестно.
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К слову, пользователи сети заинтересовались, у нардепа есть только один паспорт.
Ранее Шуфрич на венгерском "послал" Тищенко
В июне Шуфрич попал в подобный скандал. Он с трибуны "послал" представителя "Слуги народа" Николая Тищенко. Однако сделал это на венгерском языке.
Переписка Шуфрича / Фото с телеграмм-канала "Через плечо"
Шуфрич в Раде / Фото с телеграм-канала "через плечо"
Предыдущие скандалы с участием Шуфрича
- В июле нардеп Ирина Верещук и Шуфрич поскандалили в эфире ток-шоу. Парламентарии просили друг друга не визжать и не устраивать истерику. Спор продолжился и на следующий день. Верещук пригрозила Шуфричу, что еще раз так сделает, политик "встанет, подойдет и даст в зубы".
- В апреле между Шуфричем и "слугой народа" Юрием Камельчуком возникла перепалка. Звучали личные оскорбления и едва не дошло до драки.
- Кроме того, Шуфрич ссорился со "слугой" Никитой Потураевым. Представитель ОПЗЖ назвал Революцию Достоинства на Майдане в 2014 году "государственным переворотом". Зато Потураев ответил, что "в условиях войны вашу фракцию стоило бы расстрелять".