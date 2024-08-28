По их словам, в кампании по дезинформации международных доноров участвуют чиновники, которые вовлечены в сфере поствоенного восстановления на уровне законодательной и, до отставки Александра Кубракова в июне 2024 года, – исполнительной ветвей власти.

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Что заявили организации о давлении и дезинформации

О давлении и дезинформации заявили 28 августа ряд общественных организаций. В частности:

"Голка".

"Детектор медиа",

президент Киево-Могилянской академии Сергей Квит,

глава Национального союза архитекторов Александр Чижевский,

народный депутат от "Слуг народа" Анна Бондарь.

Организации отметили, что массированная кампания по дезинформации международных доноров несет серьезную угрозу учитывая то, что:

в условиях войны власть менее чувствительна к позиции общественного сектора,

действия безответственных политиков направлены на то, чтобы разрушить диалог между донорами, общественным сектором и СМИ.

Продолжается массированная кампания по дезинформации международных доноров, что не только препятствует реформам в стране, но и несет риски принятия необъективных решений партнерами. И в этой кампании участвуют чиновники, привлеченные в сфере поствоенного восстановления на уровне законодательной и (до отставки вице-премьера по вопросам восстановления Александра Кубракова в июне 2024 года) исполнительной ветвей власти,

– говорится в заявлении.

Подписанты акцентировали на неоднократных фактах цензуры, которые были во время освещения процесса лоббирования градостроительной "реформы" 5655 и привели примеры давления:

Институт гражданского общества лишили финансирования (проект USAID "Говерла") и он заявил о неформальном политическом давлении со стороны Министерства восстановления;

(проект USAID "Говерла") и он заявил о неформальном политическом давлении со стороны Министерства восстановления; рабочую группу, которая формирует альтернативу градостроительной "реформе" 5655, также лишили финансирования (проект USAID "Говерла").

После этого председатель рабочей группы народный депутат Анна Бондарь заявила в интервью LB, что Александр Кубраков лично об этом просил посла США, дезинформируя ее и манипулируя.

Также Союз архитекторов заявил, что СБУ давило на них. Ведь представители Союза выступили против проекта 5655.

Кстати, подписанты призывают международных партнеров не давать возможности лоббистам коррупционных схем деформировать ценности и деятельность общественного сектора и СМИ в Украине.

Обратите внимание! Владимир Зеленский не подписал законопроект № 5655. Против него выступил Европарламент и Еврокомиссия. Также Королевский институт международных отношений Chatham House говорил, что его клоны могут спровоцировать формирование строительных картелей. О рисках законопроекта № 5655 – читайте по ссылке.