За їхніми словами, у кампанії з дезінформації міжнародних донорів беруть участь високопосадовці, які залучені у сфері поствоєнної відбудови на рівні законодавчої та, до відставки Олександра Кубракова у червні 2024 року, – виконавчої гілок влади.

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Що заявили організації про тиск та дезінформацію

Про тиск та дезінформацію заявили 28 серпня низка громадських організацій. Зокрема:

"Голка".

"Детектор медіа",

президент Києво-Могилянської академії Сергій Квіт,

очільник Національної спілки архітекторів Олександр Чижевський,

народна депутатка від "Слуг народу" Ганна Бондар.

Організації зазначили, що масована кампанія з дезінформації міжнародних донорів несе серйозну загрозу з огляду на те, що:

в умовах війни влада менш чутлива до позиції громадського сектору,

дії безвідповідальних політиків спрямовані на те, щоб зруйнувати діалог між донорами, громадським сектором та ЗМІ.

Триває масована кампанія з дезінформації міжнародних донорів, що не тільки перешкоджає реформам у країні, та й несе ризики ухвалення необ'єктивних рішень партнерами. І у цій кампанії беруть участь високопосадовці, залучені у сфері поствоєнної відбудови на рівні законодавчої та (до відставки віцепрем'єра з питань відновлення Олександра Кубракова у червні 2024 року) виконавчої гілок влади,

– мовиться в заяві.

Підписанти акцентували на непоодиноких фактах цензури, які були під час висвітлення процесу лобіювання містобудівної "реформи" 5655 та навели приклади тиску:

Інститут громадянського суспільства позбавили фінансування (проєкт USAID "Говерла") і він заявив про неформальний політичний тиск з боку Міністерства відновлення;

(проєкт USAID "Говерла") і він заявив про неформальний політичний тиск з боку Міністерства відновлення; робочу групу, яка формує альтернативу містобудівній "реформі" 5655, також позбавили фінансування (проєкт USAID "Говерла").

Після цього голова робочої групи народна депутатка Анна Бондар заявила в інтерв'ю LB, що Олександр Кубраков особисто про це просив посла США, дезінформуючи її та зманіпулювавши.

Також Спілка архітекторів заявила, що СБУ тисло на них. Адже представники Спілки виступили проти проєкту 5655.

До речі, підписанти закликають міжнародних партнерів не давати можливості лобістам корупційних схем деформувати цінності та діяльність громадського сектору та ЗМІ в України.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський не підписав законопроєкт № 5655. Проти нього виступив Європарламент та Єврокомісія. Також Королівський інститут міжнародних відносин Chatham House говорив, що його клони можуть спровокувати формування будівельних картелів. Про ризики законопроєкту № 5655 – читайте за посиланням.