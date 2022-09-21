Наши позиции не меняются от шума и анонсов, – Зеленский отреагировал на "обращение путина"

20 сентября из россии было много "шумных новостей" о вероятном вечернем обращении путина и проведении "референдумов". Президент Украины отреагировал на это.

В своем традиционном вечернем обращении Владимир Зеленский заявил, что украинцы не должны беспокоить новости из россии. Президент назвал "шумом" то, что лилось в информационном потоке 20 сентября.

К теме Ситуация на фронте показывает, что инициатива – за нами, – Зеленский обратился к украинцам

Нас должны интересовать только наши позиции

По словам президента, украинцев должны интересовать не новости из россии, а то, что является приоритетом для нашего государства, в частности, поддержка Вооруженных Сил Украины.

Наши позиции – четкие и хорошо известные. Только это нас и должно интересовать. Не то что звучит где-то, а то, что является нашей задачей: больше поддержки для Вооруженных Сил Украины и всех, кто постепенно восстанавливает нашу территориальную целостность,

– отметил Зеленский.