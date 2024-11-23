В Киеве предупредили о шуме, который могут слышать горожане: что произошло

Киевлян и гостей города предупредили, что вечером 23 ноября в Киеве возможен шум. Столичные власти рассказали, с чем это может быть связано.

Население призвали не паниковать. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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С чем связан шум в Киеве

Шум связан с работой большого теплоисточника на правом берегу города. Его могут слышать в нескольких районах города.

Напоминаем, продолжаются технологические процессы, что является неотъемлемой частью работы таких масштабных объектов,

– написали в КГГА.

По словам властей, там ситуация контролируемая и ничем не угрожает.

"Просим горожан и гостей столицы с пониманием отнестись к временным неудобствам", – добавили в КГГА.

К слову, уже не впервые за последнее время подобный шум беспокоит киевлян. Так, 20 ноября, столичная власть также предупреждала о технологических процессах на теплоисточнике.