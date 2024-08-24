"У меня может быть занято": Зеленский рассмешил Дуду во время его заявления о россиянах

Президент Дуда сказал, что будет просить Зеленского не добивать российских солдат, которые будут бежать из Украины. А глава государства пошутил, что может не взять трубку.

Во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским Дуда отметил, что "когда кто-то нападает на кого-то, он должен принимать то внимание, что может быть избит". Об этом пишет 24 Канал.

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Зеленский и Дуда пошутили во время пресс-конференции

Президент Польши отметил, что до тех пор, пока Россия атакует Украину в войне, которую сама начала, то должен принимать во внимание, что "тот, кто мечом воюет, от меча погибает".

Он заявил, что в случае, если российские войска будут выходить из Украины, а ВСУ будут атаковать врага, то он будет первым, кто позвонит Зеленскому и скажет: "не бомбардируйте российские войска, они идут прочь, оставьте их, пусть идут домой"

Я могу обещать российским солдатам, что я, президент Польши, который поддерживает Украину, позвонит к президенту Украины с просьбой, чтобы он не бомбил российских солдат, которые возвращаются домой,

– сказал Дуда.

Владимир Зеленский спросил "А если будет занято?". Сначала Дуда не понял и вставил наушник с переводчиком, тогда Зеленский объяснил, что может так случиться, что он может не взять трубку, потому что будет занято. "Так бывает, ты сам президент и я президент – ты мне звонишь, а у меня занято", – сказал украинский лидер.

Тогда президент Польши начал смеяться и сказал, что будет звонить долго, пока не дозвонится.

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